【日盛投顧】量縮回測 9900點

◆盤勢分析

1. 全球股市陷入震盪，周四台股平盤附近開出，盤中一度攻擊萬點大關 (最高 10019.50 點)，但因亞股走弱與市場人氣不足，指數隨即回到 9900 點附近震盪。終場指數下跌 0.25%，報收 9,953.73 點；OTC 指數收盤下跌 0.58%，終止連四紅走勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小十字黑 K 線，月、季線下彎，中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量縮至 954.52 億元，後續上漲宜放量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部初見黃金交叉、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 63.23 億元；外資 - 35.22 億元、投信 - 4.79 億元、自營 - 18.16 億元。

生技、航運個股表現

1. 電子類股

(1) 被動元件：兩大龍頭大廠 2492 華新科、2327 國巨，法人近期開始轉賣為買，族群股價呈現抗跌。

(2) 跌深電子：6271 同欣電 3Q18 優於市場預期，投信、自營商同步買進，股價連續第二根紅 K；5264 鎧勝 - KY 受惠轉單效應，盤中股價觸及漲停板；8016 矽創 3Q 營收優於預期且股價負乖離過大，周四上漲超過 5%。

2. 非電子類股

(1) 生技：6497 亞獅康 ASLAN004 全人源單株抗體進入人體試驗，激勵股價轉強挑戰月線。4142 國光生今年公費流感疫苗增 65 萬劑，搭配美、陸等流感疫苗持穩出貨，股價挑戰前波 26.85 元高點。

(2) 航運：BDI 走揚，族群走勢由散裝擴延，散裝 2601 益航、5608 四維航、2615 萬海出量轉強，貨櫃 2609 陽明強勢漲停、2603 長榮漲幅超過 4.7%。

(3) 紡織：受惠天氣轉涼、中美貿易戰引起代工訂單轉向東南亞，1476 儒鴻、1477 聚陽市場資金轉入，周四逆勢抗跌。

(4) 鋼鐵：鋼品價格維持高檔，2014 中鴻獲利持續好轉，配合周四恢復信用交易，股價紅盤震盪；2027 大成鋼受惠國內法人調高評等，股價無視增資股出籠，上漲超過 5%。