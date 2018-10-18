歐股盤前─脫歐談判陷僵局、美股收低 歐洲Stoxx 50期指下跌0.59%

英國脫歐談判陷僵局，加上昨日美股收低，今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.5%。

台北時間週四下午 2 點 26 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.59%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.45%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.77%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.42%。

對於免除歐盟成員國愛爾蘭，與英國北愛爾蘭之間的邊境檢查一事，歐盟和英國遲遲無法取得共識，導致脫歐談判陷入僵局。

歐盟週四晚間，於布魯塞爾舉行峰會，預料脫歐談判將成重點議題；英國首相梅伊 (Theresa May) 樂觀表示，相信雙方可達成協議。

美國聯準會 (Fed) 日前公布 9 月會議記錄，決策官員一致認為，有必要進一步升息，立場更趨鷹派。

由會議記錄可得知，決策官員普遍預期，美國經濟會持續擴張，勞動市場緊俏、通膨攀升，利率將進一步上升。

Fed 會議記錄偏鷹派，加上企業財報好壞參半，影響投資人信心，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 91.74 點 (0.36%)，至 25706.68 點；標普 500 指數收跌 0.71 點 (0.03%)，至 2809.21 點；那斯達克指數收跌 2.79 點 (0.04%)，至 7642.70 點。