百年IBM的新轉型：咖啡快遞無人機

除了傳統的硬體生產，百年老店 IBM 也逐漸把觸角轉向高速增長的新興技術，如人工智慧和雲端運算。而最新消息顯示，IBM 正聚焦於另一種熱門新技術——送咖啡的無人機。

據美國專利局收到的一個來自 IBM 的專利申請文件顯示，該款無人機產品安裝有攝影機和生物識別傳感器，可以通過肢體動作，識別出可能需要喝咖啡的人，從而向他們遞送含咖啡因的飲料，即便他們沒有發出購買申請。

該分析過程可以通過客人的個人資料和電子日曆等數據，幫助識別出客戶潛在的需求。

圖片來源：美國專利局

該技術可應用於辦公室中，通過識別疲勞或口渴肢體動作，向員工遞送咖啡，以使其在工作時保持精力充沛，並增加咖啡的銷量。

IBM 拒絕評論該專利申請中的技術是否為其新業務轉型的一部分，但金融時報評論稱，該文件揭示了 IBM 將 AI 技術和傳統專業知識融入到硬體中的新嘗試。

當然，IBM 不是唯一一家希望利用無人機和智能技術的公司。

將無人機在快遞方面進行應用，亞馬遜是先驅之一，電商巨頭長期以來一直計劃通過無人機來送貨。

早在 2016 年 12 月，亞馬遜 CEO 傑夫 · 貝佐斯就曾在社交媒體公開表示，亞馬遜已正式完成世界上第一份無人機送貨，並將正式啟動無人機送貨這一服務。之後，亞馬遜又申請了包括極具未來感的「蜂巢式無人機塔」，以及無人機螺旋槳的靜音設計和冗餘設計等多個新專利。

今年 3 月，美國聯邦監管機構和行業官員表示，美國商用無人機預計將在幾個月內開始有限的包裹寄送。亞馬遜 Prime Air 包裹運送業務的副總裁 Gur Kimchi 稱，Prime Air 有希望在 2019 年前獲得必要的批准。

而在國內方面，順豐從 2013 年開始，就與極飛無人機合作研發物流無人機，並嘗試利用小型無人機在物流點之間運送快遞。2017 年 6 月，順豐與贛州市南康區聯合申報的物流無人機示範運行區的空域申請，獲東部戰區審批通過，得以在空域內進行首次業務營運飛行，成為國內唯一獲得正式審批，並且由企業、中央監管部門和地方政府共同推進的示範空域。

同樣，京東也大力布局無人機快遞業務。今年 6 月 19 日，劉強東發微博稱，京東第一架具有 100% 自主知識產權的重型無人機已正式下線，該無人機目標有效載重量達到 1-5 噸，飛行距離超過 1000 公里。劉強東還表示，京東超重型無人機項目於 6 月 18 日正式立項，目標有效載重量達到 40-60 噸，飛行距離超過 6000 公里。