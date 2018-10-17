美股開盤 三大指數走跌 道瓊挫逾150點

受惠於企業財報亮眼、經濟數據穩健，昨日美股大幅反彈；今 (17) 日市場聚焦聯準會 (Fed) 9 月利率會議記錄，美股開盤後，三大指數下挫，道瓊指數跌逾 150 點。

台北時間週三晚間 9 點 42 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數下跌 166.74 點 (0.65%)，標普 500 指數下跌 6.45 點 (0.23%)；儘管 Netflix 股價漲勢強勁，那斯達克指數仍下跌 23.63 點 (0.31%)。

Netflix 第 3 季財報，表現勝預期，摩根士丹利將其目標價，上調至 475 美元，較週二收盤價高逾 37%；週三美股盤前，Netflix 股價漲逾 11%，開盤後，漲約 6%。

摩根士丹利最新報告指出，Netflix 持續強化其「競爭力護城河」，在全球各市場，皆獲致成功。

報告預估，2019 年，Netflix 全球新增用戶，將超過 2500 萬；摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne，將 Netflix 目標價，從 450 美元上調至 475 美元，較週二收盤價，高出逾 37%。

Fed 週三稍晚將發布 9 月利率會議記錄，外界關注 Fed 對美國經濟前景看法，並據此研判 12 月的升息機率。

美股週二收高，道瓊工業指數收漲 547.87 點 (2.17%)，至 25798.42 點；標普 500 指數收漲 59.13 點 (2.15%)，至 2809.92 點；那斯達克指數收漲 214.75 點 (2.89%)，至 7645.49 點。

受美股大漲激勵，週三亞股隨之反彈，上證指數收漲 0.6%，日股收漲 1.29%、韓股收漲 1.04%；台股開盤一度重返萬點，但終場收跌 1.96 點，收在 9979.14 點。