離建廠更進一步！特斯拉以1.45億美元摘得上海臨港工業用地

今日，特斯拉成功摘得上海臨港工業用地，離建設超級工廠又進一步。

《文匯報》報導稱，特斯拉（上海）有限公司於 10 月 17 日下午成功摘得上海臨港裝備產業區 Q01-05 地塊 864885 平方米（合計 1297.32 畝）工業用地，並與上海市規劃和國土資源管理局正式簽訂土地出讓合約，特斯拉上海超級工廠在臨港地區實質落地。

報導指出，當前，臨港地區已形成汽車整車及零部件的產業集群，具有良好的產業配套基礎。以此為基礎，臨港地區正在全力推動新能源汽車產業發展，通過項目布局和產業配套，帶動相關產業鏈延伸和完善，打造千億級的具有影響力的新能源汽車產業集群，建設成為具有明顯特色的智能製造集聚區。

根據計劃，特斯拉將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠（Gigafactory 3），該項目是上海有史以來最大的外資製造業項目。上海工廠的年產量目標位 50 萬輛，超過特斯拉目前加州工廠的產量。

分析師認為，中國市場廣闊，消費者購買力強，特斯拉在中國建廠可以縮短從製造到銷售的周期和成本，是特斯拉當下的最優選擇。此外，在上海建廠的另一好處在於，這可以幫助特斯拉實現本土化生產，避免進口關稅，以更低的價格在中國銷售。

預測成真

上周四，彭博社引述知情人士消息稱，特斯拉正在中國上海購地，競拍價格為近 10 億元人民幣（1.45 億美元），是參與競購的唯一買家。

雖然沒有給出具體地點，但是上海土地局的一則公告提供了一些線索。

9 月 26 日，上海市規劃和國土資源管理局掛出一則土地出讓公告，出讓對象為臨港重裝備產業區 04PD-0303 單元 Q01-05 地塊。地塊位置為東至規劃預留東海二橋控制線綠化帶, 南至人民塘綠化帶，西至南奉界河綠化帶，北至老里塘河綠化帶；出讓面積為 864885 平方米；准入產業類型為新能源車整車產業製造。保證金為 9730 萬人民幣。

公告還顯示，僅有一家競買申請人提交了競買申請。