漢翔今供應商大會 完成新式高教機第三階段釋商

漢翔 (2634) 今(17)日舉辦「漢翔公司 107 年供應商大會」暨「新式高教機第三階段國內廠商簽約典禮」，完成新式高教機第三階段釋商，包括零件及工具外包、採購件及發動機零件等類別，除降低成本結構，也優先採用國內供應鏈，提升整體自製率。身兼臺灣區航太公會理事長的漢翔董事長廖榮鑫，今年率隊前往馬來西亞參加 2018 年吉隆坡國際航太論壇，他說，自己觀察到馬來西亞和新加坡政府對航太產業發展的策略大致相同，咸以積極的優惠誘因，吸引國際大廠投資，創造更多接單機會，並設立創新研究中心培育優秀人才。馬來西亞的航太製造產業已經漸漸迎頭趕上臺灣，國內航空工業應深自警惕。



在航太產業競爭激烈的環境下，國際大廠對供應商的要求益趨嚴峻，波音、Airbus、GE、RR 等客戶都已經要求供應商精進成本，現有的履約專案須配合降價才能夠取得參與新業務的機會。廖榮鑫強調，面對微利時代所帶來的衝擊與挑戰，漢翔也會要求所屬供應商及專案要滿足量產產能，以創新設計提出降低成本方案。因此，客戶以綁新業務要求現有履約專案一起談判的模式，已逐漸形成共同趨勢，面對挑戰，我們更應加速推動「創新」、「智慧製造」以及「整合供應鏈」來因應，才有機會勝出。



漢翔今日供應商大會除了向漢翔公司供應鏈伙伴分享該公司供應鏈管理的經驗，也針對全球航太市場及品質趨勢發表專題演講，新式高教機第三階段釋商也於今日與 37 家供應商完成簽約，包括零件及工具外包、採購件及發動機零件等類別，除降低成本結構，將優先採用國內生產之原物料、工具及工具機，以提升整體自製率。



國家中山科學研究院在 106 年的 4 月 25 日與漢翔公司簽訂新式高教機委製合約，由漢翔研製 66 架新式高教機，首架已在今年 6 月 1 日開始組裝，預計民國 108 年 9 月出廠執行地面測試、109 年 6 月底首飛，全案執行進度正常。