〈房產〉北市信義區三興段公辦都更案 全坤建獲選得標

台北市都市更新推動中心「台北市信義區三興段一小段 972 地號等 9 筆土地公辦都市更新案」招商，今 (17) 日公布評選結果，由全坤建設 (2509-TW) 得標，獲選為最優申請人，次優申請人則為皇翔建設 (2545-TW)，此案預計 11 月簽約。

同時，目前由台北市都市更新推動中心擔任實施者的「忠孝懷生案」，預計 11 月辦理綜合評審，後續也將在 11 月推出「松山民權東」公辦都更案。

全坤建設在此基地招商案勝出，主要以「共生 + 共享」的微型城市為規劃主題，預計創造結合「消費、商務、鄰里活動及居住」一體的新型態商業大樓，以綠化植生牆設計街角立面、並在 9 樓設置「空中共享書房」等 7 項創新設計，獲得評審青睞。

台北市「信義三興公辦都更案」位處信義路四段及光復南路交叉口，基地位於臺北市信義區信義路四段、信義路四段 450 巷、文昌街及光復南路所圍街廓內，基地面積計 1045 平方公尺，土地使用分區屬商三特，容積率 630%，建蔽率 65%；其中市有土地占 59.2%，私有土地所有權人計有 7 人，面積約 426.04 平方公尺（40.8%）。

台北市都市更新推動中心指出，此都更案基地鄰近捷運信義安和站及台北 101 / 世貿站，交通便捷，且沿街為商業發展地區，現況北側為綠美化空地，南側為知名燒肉店營業使用。

台北市都市更新推動中心指出，更新後預計興建地上 15 層、地下 4 層之住商綜合大樓，北市府更新後可分回商業空間，並設置 198 平方公尺的區民活動中心供民眾使用。

本案擬 11 月與最優申請人簽訂投資契約，預估再引進民間投資金額 9.4 億元，並創造 41 億以上之價值，盼藉都市更新推動，有效利用公有土地，延續信義計畫區商業機能。

台北市都市更新推動中心表示，今天完成評選的信義區都更招商案，是該中心 去年「捷運大直站北安段」及「捷運科技大樓站瑞安段」、今年「敦南安和」及「南港商三特 - 南港之心」公辦都更案的成功招商。