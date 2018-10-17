香港300億豪宅土地流標：兩年半來首次 内地開發商退出

據澎湃新聞消息，香港地政總署10月16日晚間公佈，位於香港山頂文輝道第2、4、6、8、9及11號的鄉郊建屋地段第1211號用地的招標，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納在10月12日截標時所接獲的5份標書。

5份標書分别來自新鴻基地產發展有限公司、長江實業集團有限公司、恒基兆業地產有限公司、嘉華國際集團有限公司，以及由九龍倉集團有限公司、新世界發展有限公司、南豐發展控股有限公司等合組的財團。其中已難覓内地地產商的身影。

香港地政總署表示，政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地的需求。這目標不會因為個别土地的招標結果而受影響。政府會在適當時候重新考慮推出該山頂文輝道用地的安排。

在該地塊招標之初，業内多個分析師均認為，香港第三季供應中最矚目的土地為山頂文輝道地塊，山頂區屬全港最貴重地段，多年來極少新供應，單位落成後料可享南區海景，雖然該地段未屬區内頂級地塊，但亦預計是發展商必爭之地，最高估價超360億港元。

香港推出的一手住宅物業空置稅獲被認為是此次流標的原因之一。

據大公報10月17日報道，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，發展商對後市仍具信心，從有5家財團涉及10家發展商爭逐此地，正反映發展商應有進取投文輝道土地之心。不過，此地是超級豪宅項目，銷售時間較長，面對政府銳意向發展商開徵一手住宅物業空置稅，此會加重項目的發展成本，加上近期股市波動等，發展商將相關因素儘反映在標價中。