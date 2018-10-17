許勝雄：貿易戰尚未開打 無薪假是個別廠商狀況 仍鼓勵企業須加薪

全台實施無薪假共有 19 家企業，影響人數暴增至 3490 人，創下 2015 年 12 月底以來新高水準。對此，三三會理事長許勝雄今 (17) 日表示，中美貿易戰還沒正式開打，應該是個別廠商的狀況，但是，美中貿易戰短期恐難解決，後續要留意關稅提升後，對市場需求及通貨會不會產生影響，企業要很嚴肅來面對此問題。儘管景氣不確定因素仍高，但談到加薪議題，許勝雄鼓勵企業加薪是必須的。

據勞動部最新統計，全國實施無薪假的事業單位共有 19 家、影響人數達 3490 人，較上期相比增加 3006 人，一口氣增加逾 7 倍，創下近 3 年來最高。大幅增加的原因是一家傳統製造業廠商，受景氣影響調整產量，通報人數高達逾 2000 人，預計實施到年底。

對於無薪假人數暴增，許勝雄出席三三會例會時表示，因為美中貿易戰還沒正式開打，無薪假應該是個別廠商狀況，因為有一家廠商有 2000 位人數相對較多，所以攀升，這家廠商因為供給面過剩的關係，為了調整，所以祭出無薪假，但尚屬個別企業行為。

但許勝雄仍提醒，中美貿易戰是須注意的事，雖然 9 月底曾傳出美中將再次談判，但最終並未成行，且後續並沒有正式談判時間表，顯示除非中國進一步承諾且實質加大開放市場，否則短期內美中貿易戰恐難以消弭，不排除接下來美國將會宣布對另外 2670 億美元中國進口商品加徵關稅，使得美中貿易戰進一步惡化，後續要留意關稅提升後，對市場需求及通貨會不會產生影響，企業要很嚴肅來面對此問題。

媒體關切，據統計美國總統川普 2020 年連任機率愈來愈高，會不會擔憂川普連任再度攪亂全球經濟？許勝雄表示，從台灣去看美國選舉會失準，美國人自己會去決定國家領導人是誰。

此外，據人力銀行統計，明年 4 成 6 上班族有望加薪，預估平均加薪幅度為 3.75%，針對企業加薪議題，許勝雄表示，加薪是自然法則，每年經過一個時段後，都應該去加薪，只要企業有利潤都應該去加薪，只是加薪比例多少，每家公司都有營運的期待和結果，每家會不一樣，但是加薪是必須的。