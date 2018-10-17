鴻海旗下天鈺今掛牌 最大漲幅逾15% 啟動蜜月行情

鴻海 (2317-TW) 集團旗下 IC 設計廠天鈺 (4961-TW) 今（17）日每股以 33 元掛牌上市，早盤最高漲到 38.2 元，漲幅 15.8%，啟動蜜月行情。

天鈺主要產品集中面板顯示器驅動 IC，營收佔比 87%，產品涵蓋自最小 1.54 吋電子標籤、穿戴裝置、手機平板，乃至 120 吋大電視螢幕等大中小尺寸面板。

天鈺今年上半年營收 40.78 億元，毛利 7.96 億元，雙創歷史新高，累計今年前 9 月營收 65.46 億元，年增 24%，法人估，天鈺今年全年主力產品出貨仍將成長下，全年每股純益挑戰 3 元。

天鈺除 TFT LCD 的驅動 IC 外，也延伸至電子紙驅動 IC，目前是台灣最大電子紙驅動 IC 供應商，銷售對象包含國內電子紙顯示器龍頭廠元太，終端產品為電子閱讀器，以 Amazon Kindle 為其代表作。

此外，為拓展利基型應用產品，天鈺未來將聚焦電子標籤產品，除已開發黑、白、紅三色電子標籤外，也積極研發高解析度四色電子標籤整合型驅動 IC，目前電子標籤於 2018 年已開始出貨，終端客戶為美國零售商。

根據 Beige Market Intelligence 及 CLSA 研究報告指出，全球電子貨架標籤 (ESL) 市場規模約 2017-2022 年，年複合成長率將達 28%，2022 年市場規模將達 14 億美元。

受惠於新零售應用持續在歐美市場與中國地區的快速普及，公司預估，2019 年電子標籤成長看俏，將有 1000 萬顆以上出貨量，將成推動天鈺業績成長重要動能之一。

天鈺是鴻海旗下公司，與鴻海、群創、夏普及元太等廠配合多年，與各大晶圓廠及委外加工廠多也建立長期策略聯盟關係，並獨得夏普 8 吋晶圓產能支援，天鈺在具集團資源優勢下，產能較競爭對手充裕。