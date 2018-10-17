近300萬歐洲用戶隱私被盜 Facebook在歐洲最高可被罰16.3億美元！

Facebook 在歐洲將再次面臨巨額罰款。

據 CNBC 報導，本周二，愛爾蘭數據保護委員會稱，在 Facebook（臉書）9 月遭遇的安全入侵事件中，約 300 萬歐洲用戶隱私數據被盜。根據 GDPR（General Data Protection Regulation，通用數據保護條例）Facebook 的 2017 年收入超過 406.5 億美元，公司可能面臨高達其年度全球收入 4％的罰款。因此，Facebook 最高可被罰款 16.3 億美元。

9 月 28 日，Facebook 首次公布了此次安全入侵事件，聲稱有 5000 萬用戶的帳戶資訊被盜。在 10 月 12 日，這個數字被縮減了約 2000 萬，Facebook 證實，有 2900 萬個受影響用戶的姓名和聯繫人資訊被曝光。其中，1400 萬個用戶的其他個人資訊，諸如性別、婚姻狀況和最近簽到位置資訊等也被駭客竊走。

此前，Facebook 拒絕透露在此次安全入侵事件中有多少歐洲用戶受到影響。但是，愛爾蘭數據保護委員會通訊主管格雷厄姆 - 多伊爾（Graham Doyle）稱，Facebook 告訴愛爾蘭數據保護委員會，受影響的帳戶中有 10％是歐洲帳戶。

對此，Facebook 公司周二沒有立即作出回應，愛爾蘭數據保護委員會仍在繼續調查數據泄露事件。

該協會辦公室發言人稱，「10 月 12 日，Facebook 更新了非常重要的資訊，因為它證實了有數千萬用戶的個人資訊被駭客竊走。」

CNBC 稱，早在本月初，歐盟司法專員薇拉 - 堯羅娃（Vera Jourova）表示，「我們有非常嚴格的規定和非常強大的工具來規範處理個人數據的公司。顯然， Facebook 的問題就出在這裡。」

這已經不是 Facebook 第一次在歐洲遭遇罰款。今年 3 月，數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica）被曝濫用 Facebook 用戶數據。事件曝光後，英國資訊委員會辦公室（ICO) 對 Facebook 的數據安全實踐進行了調查。據 CNN 報導，7 月 11 日，英國資訊委員會辦公室（ICO）宣布對 Facebook 罰款 50 萬英鎊，這是英國數據保護法規定的最大罰款。