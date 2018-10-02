個資外洩恐挨罰16億美元 Facebook盤前股價跌0.6%

Facebook (FB-US)近期傳出因駭客攻擊，導致 5000 萬個帳號受影響的消息，歐盟已開始評估，是否進行正式調查，此事恐使 Facebook 面臨 16.3 億美元的罰款；受該消息影響，今 (2) 日美股盤前，Facebook 股價下跌。

台北時間週二晚間 9 點 16 分，Investing.com 數據顯示，Facebook 盤前股價下跌 0.6%，至 161.46 美元。

Facebook 盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，由於 Facebook 的歐洲總部位於愛爾蘭，因此該事件的監管機構，為愛爾蘭資料保護委員會 (DPC)。

DPC 週二表示，正在等待 Facebook 提供更詳細的資料，並開始評估，是否對 Facebook 進行正式調查。

DPC 發言人說，「在展開正式調查前，必須採取相關措施、蒐集資料，並確認調查範圍。」

Facebook 方面，並未回應媒體的採訪需求，僅透過推特發文，稱其正與監管機構合作，會盡快發布與本次事件有關的更多資訊。

今年 5 月底，歐盟通過「通用資料保護規則」(GDPR)，號稱史上最嚴格個資保護法，依據這項新法，未妥善保護個資的企業，將面臨高額罰款；就 Facebook 的案例來看，最高將面臨 16.3 億美元的罰款。