美國希望與日本及他國貿易談判加入匯率條炊

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週六 (13 日) 表示，為了防止其他國家操縱匯率，美國在與日本或其他國家簽訂貿易協議時，希望參考重新修訂的美墨加協議，加入匯率相關章節。

美國即將公布半年度的匯率報告，並會與隨後與日本展開貿易談判，此番言論引起日本媒體大幅報導，並質疑未來日本若因日圓大幅升值而進場干預，華盛頓恐將依新的協議，將日本貼上匯率操縱國標籤。

當被問及是否會將匯率問題在與日本談判時提出來討論，梅努欽表示，美國的目標是，未來的貿易談判中，將貨幣問題納入討論，並不是單獨就日本提出這個問題。

梅努欽說，這個問題還沒有和貿易談判對手具體對話，不過這是未來考慮納入的模式，也會繼續與對手就此不斷溝通。

主管與美國貿易談判的日本經濟再生大臣茂木敏充週日表示，目前他並未與美國貿易代表談論此議題，如果未來有必要對此進行討論，將由兩國的財政部長進行。

日本央行多年以來一直執行寬鬆貨幣，利率僅零至負利率，並大量購買債券，結果導致日圓貶值，但同時也支持了日本出口。美國總統川普一直批評此事，認為日本藉此削弱日圓。

川普與日本首相安倍晉三在今年 9 月談定，預定 11 月展開貿易談判，日本希望保護汽車工業免受進一步關稅的影響。