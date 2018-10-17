美國 9 月工業生產月增 0.3% 實現連續第 4 個月增長

受製造業和礦業產量上升推動，美國 9 月工業生產實現連續第 4 個月增長，但第三季增速明顯放緩。

聯準會 (Fed) 週二 (16 日) 公告的數據顯示，美國 9 月工業生產月增 0.3%，8 月未經修正的月增幅為 0.4%。第二季工業產量年化率飆高至 5.3% 後，第三季年化率降低至 3.3%。9 月工業產能利用率為 78.1%。比 1972 年至 2017 年的平均低 1.7%。

聯準會表示，9 月中旬佛羅倫斯颶風於美國北卡羅來納州登陸，肆虐北卡羅萊納州、南卡羅萊納州，造成工業產量些微下降，預估對工業生產影響低於 0.1%。

9 月製造業產量月增 0.2%，略低於 8 月的 0.3%。9 月製造業產量增加的主因在於，汽車產量提升 1.7%，而汽車銷售呈現 3 月以來最快速的增長。

基本金屬 (Primary metals)、機械和木製品的產量也大幅增加。

繼 8 月飆升 4.3% 後，9 月汽車產量月增 1.7%；採礦產量月增 0.5%；石油、天然氣鑽井連續第三個月下滑至 1.4%；公用事業產量在 8 月飆升 1.1% 之後沒有出現變化。

第二季製造業產量以 2.3% 的速度增長後，第三季度製造業產量增長率為 2.8%。

製造業占工業產量的 75%，約佔美國經濟的 12%，獲得該國強勁的經濟的支持。然而，在強勢美元和全球經濟成長放緩影響下，抑制了出口並放緩製造業發展動力。

雖然強勁的消費需求和較低的企業稅收說明製造業將繼續擴張，但該行業面臨不利因素，其中包括材料成本上升、關稅和美中貿易緊張相關的供應限制。