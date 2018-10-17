沙烏地阿拉伯王子牽涉記者失蹤案？土耳其繼續給川普「挖坑」

美國《華盛頓郵報》的沙烏地阿拉伯籍記者 Jamal Khashoggi 在土耳其伊斯坦布爾的沙烏地阿拉伯使領館失蹤事件持續發酵。最新消息指向了沙烏地阿拉伯王子默罕默德 · 本 · 薩勒曼（Mohammed bin Salman）。而王子本人稱對此案並不知情。

《紐約時報》周二報導稱，土耳其已查明涉嫌捲入此案的 4 名嫌疑人。根據土方釋放的照片資料，其中一個名為 Maher Abdulaziz Mutreb 的嫌疑人此前經常陪伴在沙烏地阿拉伯王子默罕默德左右，曾被看到與王子在法國巴黎和西班牙馬德里一起走下飛機，還被人拍下在今年沙烏地阿拉伯王子訪問倫敦、波士頓和聯合國期間像護衛一樣站崗。

(圖片來自紐約時報，來源為 Getty，紐約時報稱這些是土耳其官方釋放的相關證據)

另外三名嫌疑人也被目擊者確認與沙烏地阿拉伯王子的安全保衛工作存在聯繫。

第五名嫌疑人則在沙烏地阿拉伯內政部和醫療機構擔任高級職務，因此只能由沙烏地阿拉伯方面來確認其是否與此案有關聯。

令案情更顯撲朔迷離的是，川普當日發推文稱，他剛剛與沙烏地阿拉伯王子穆罕默德通電話，對方完全否認自己對土耳其沙烏地阿拉伯使領館記者失蹤事件知情。

穆罕默德還對川普表示，他正與美國國務卿蓬佩奧在一起。蓬佩奧於當日清晨抵達沙烏地阿拉伯首都利雅得，隨後前往沙烏地阿拉伯王宮與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼舉行閉門會談。川普說，他派蓬佩奧到沙烏地阿拉伯是為了了解事情的真相。

沙烏地阿拉伯王子是否涉案至關重要

在解釋 Jamal Khashoggi 的失蹤、洗清本國王子與此案的關聯、與世界經濟和文化接軌等種種問題上，沙烏地阿拉伯擁有的窗口越來越狹窄了。

紐約時報稱，如果這些嫌疑人如同土耳其方面所說在案發時出現在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦布爾使領館，他們可能會表明此案與沙烏地阿拉伯王子穆罕默德之間存在直接關聯。若果真如此，那麼有關「沙烏地阿拉伯籍記者 Jamal Khashoggi 死於未經沙烏地阿拉伯王子批準的行動」的說法將變得不可信。這些人與沙烏地阿拉伯王子之間的關係也會讓白宮和美國國會更加難以相信沙烏地阿拉伯官方對此案給出的解釋。

該美國媒體還稱，Jamal Khashoggi 的失蹤或者說死亡究竟會給現年 33 歲的沙烏地阿拉伯王子穆罕穆德招來多少批評和指責，已經成為決定這位王子在西方社會和沙烏地阿拉伯王室眼中的地位的決定性因素。

穆罕默德一貫把自己描繪成一個致力於開放沙烏地阿拉伯的經濟和文化的改革者，並利用這個形象試圖影響白宮在中東地區的政策，並吸引西方投資者來幫助沙烏地阿拉伯實現經濟多樣化。

如果最終被證實與 Jamal Khashoggi 死亡甚至遭到肢解，且沙烏地阿拉伯王子與此直接相關，那麼穆罕默德的形象將更加受到玷污，所帶來的影響力比沙烏地阿拉伯對也門開戰更糟糕。

川普相信沙烏地阿拉伯王子？

從推文來看，川普似乎仍然傾向於相信沙烏地阿拉伯阿拉伯人所說的話，願意接受沙烏地阿拉伯皇室成員對此事知情的否認。

如果川普真心相信沙烏地阿拉伯王子的話，美方就可能不會對沙烏地阿拉伯採取嚴厲措施。這會讓土耳其方面相當失望。

沙烏地阿拉伯籍記者 Jamal Khashoggi 失蹤案件能驚動美國和沙烏地阿拉伯政府高層，整個事件其實是土耳其給美國和沙烏地阿拉伯「下的套」。

以往美國每一次對土耳其實施經濟壓力都是站在道義高地上，最新一次是要求土耳其釋放在清洗中關押的美國公民。於是土耳其抓住機會「反擊」了：放回牧師「承認」美國是道義警察，然後告訴美國《華盛頓郵報》的 Jamal Khashoggi 進了伊斯坦布爾沙烏地阿拉伯領館後「人間蒸發」，請道義警察主持公道！

現在，舉證的責任落在了沙烏地阿拉伯方面，但沙烏地阿拉伯對於記者被殺害並被肢解的外界傳聞除了口頭否認以外什麼都拿不出來。由此，原本是土耳其和沙烏地阿拉伯之間的矛盾卻被土耳其總統埃爾多安踢給了美國。土耳其通過逐漸釋放間接證據來不斷地給美國施加壓力，讓其對沙烏地阿拉伯施壓。

從目前的證據來看，一旦美國方面給出所謂的說法，必將令美國和沙烏地阿拉伯的關係出現巨大裂痕，屆時美國的經濟和戰略利益將遭受重大損失。

美國近期多次針對此事作出強硬表態，導致沙烏地阿拉伯作出了激烈反應，沙烏地阿拉伯官方媒體在周日發表的英文評論中威脅稱，若美國因記者事件制裁沙烏地阿拉伯，他們將動用「石油武器」，屆時油價可能飆漲至 200 美元 / 桶，全世界都將面臨災難。這是 1973 年以來沙烏地阿拉伯首次打出石油牌。

上周日，川普表態稱，如果沙烏地阿拉伯與 Jamal Khashoggi 行蹤不明案有關，「美國將採取十分有力、強硬的懲罰措施」。這直接導致當日沙烏地阿拉伯基準股指 Tadawul All Share Index 暴跌 5%，創出 2016 年 1 月以來最大跌幅。

沙烏地阿拉伯籍記者 Jamal Khashoggi 經常批評沙烏地阿拉伯政治，去年流亡美國。10 月 2 日，他在因辦理結婚登記材料事宜而進入沙烏地阿拉伯駐伊斯坦布爾領館後消失。

土耳其懷疑此人在沙烏地阿拉伯領館內被殺害後遭肢解。沙烏地阿拉伯稱指控毫無根據，不過美國媒體稱，沙烏地阿拉伯可能將承認這名記者是在那裡被殺的。媒體還稱 Jamal Khashoggi 的死是「審問時出了意外」。CNN 報導稱，本來是要從伊斯坦布爾的沙烏地阿拉伯領館綁架 Khashoggi，將他帶回沙烏地阿拉伯進行審問的。