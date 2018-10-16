美中貿易戰遲遲不落幕 連樂觀人士都開始失去信心

全球兩大經濟體美國與中國進入貿易戰已達數月之久，雙方來回施以報復性關稅措施。由於美中遲遲無法達成貿易協議，使得一些樂觀派人士逐漸失去信心，認為貿易戰可能持續至明年，不會如同預想般早結束。

投資者和經濟學家希望中美雙方能盡快達成協議，若能在美國期中選舉前落幕是最好的結果，但美中雙方的衝突卻不斷升溫，美國總統川普 14 日表示，不排除進一步制裁中國，但他強調，無意將中國經濟推入蕭條。

國際貨幣基金組織 (IMF) 的副總裁張濤認為，貿易戰中不會有贏家。美中貿易戰除了影響中國股市之外，亦對美國農民造成損害，但波及層面遠大於此，例如汽車製造業與日本企業皆受影響。

產業影響

外媒日前對 482 間大型與中型非金融的企業進行調查，結果顯示，約 1/3 的日本企業認為，它們受到美中貿易戰的影響，部分企業考慮將製造地從中國遷移至別處。

例如，東芝機械輸往美國的產品，考慮將製造地從中國遷移至日本或泰國，三菱電機正將輸美產品的製造地從中國移轉至日本名古屋的工廠。

川普的關稅措施，也影響到大型汽車製造商，如福特 (F-US)、本田和 BMW，福特執行長 Jim Hackett 指出，美國的鋼鋁關稅政策，將使該公司在今明兩年額外支出 10 億美元，本田汽車的執行副總裁 Rick Schostek 對鋼鋁關稅表達擔憂。

福特在中國的銷售出現暴跌情形，9 月銷售年減高達 43%。BMW 亦出現中國銷售量大幅下跌的情形，該公司指出，中國對美國製造汽車課徵高額關稅為主因。

經濟影響

摩根大通的全球策略師 Patrik Schowitz 指出，由於中美貿易戰遲遲不落幕，甚至有市場人士認為，中美會走入貿易冷戰，投資者開始為更壞的結果定價。



Julius Baer 的投資長 Yves Bonzon 表示，私人銀行先前認為，若貿易戰傷害標普 500 的美國企業，美國將退一步，與中國達成協議，但是這種情況並未發生，而投資者可能要開始慢慢接受貿易戰尚未終結的事實。



明年的經濟和投資動能，可能仍會受到美中貿易戰影響。摩根大通首席中國經濟學家 Haibin Zhu 指出，若美國對中國所有輸美商品課徵關稅，2019 年將充滿許多痛苦的經濟事件，中國 GDP 增長可能因此降低 1%。