國金證券：預計創業板三季報盈利增速繼續下行

截至2018年10月15日，滬深兩市A股2018年三季報預告披露基本結束，其中中小板、創業板成分股全部披露完畢。

國金證券的統計發現，中小創股票業績整體繼續回落，其中大市值股票業績相對較好。該機構的統計顯示，中小板、中小板(剔除金融)三季報預告盈利增速分别為11.96%、12.27%，進一步剔除蘇寧易購(002024-CN)後，中小板(剔除金融、蘇寧)2018年三季報預告盈利增速為9.49%，分别較中報回落1.60、2.84、0.99個百分點。

報告稱，由於中小板預告發佈較早，時效性不高，從歷次預告與最終實際數據對比來看，實際盈利增速大都明顯低於預告值，預計中小板三季報實際盈利增速放緩幅度將大於業績預告水平。

報告還稱，創業板公司業績分化較大，部分個股對創業板整體盈利增速有較大的擾動，其中虧損較大的公司偏多。由於創業板整體利潤規模併不大，部分個股業績變動劇烈，對創業板整體的盈利增速會產生較大的擾動。

報告進一步指出，創業板大市值區間公司整體盈利表現要好於小市值區間内的創業板上市公司，小市值公司普遍業績較差，市值30億元以下公司共317家，三季報盈利增速為-15.45%。除50-100億元市值區間盈利增速與中報基本持平以外，絕大多數市值區間的三季報整體盈利增速環比下滑。

國金證券建議，從業績改善情況角度篩選二級行業：披露率大於30%的行業中僅“服裝家紡、塑料”行業盈利增速連續三個季度出現改善;盈利增速連續兩個季度改善的二級行業中，“其他採掘、一般零售、元件、包裝印刷、化學原料”行業三季報預告盈利增速在30%以上，三季報盈利增長較好。

來源： 中證網