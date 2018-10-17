〈分析〉美股大型金融股財報：一文看懂5大關鍵重點

《彭博社》報導，美國主要大型銀行在週二 (16 日) 公布財報，數據顯示，利率上升與美國健康的經濟對銀行業帶來正面影響。但銀行業高層亦指出，貿易緊張局勢和政治不確定性可能會在未來造成些問題。

美國主要銀行如摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 與美國銀行 (BAC-US)，皆指出上一季的淨利息收入有所增加，交易業務的結果則好壞參半。雖然升息可能導致消費者違約，但富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團 (C-US) 表示，不良貸款所造成的損害其實正在下降，這是強勁經濟所帶來的一個好處。

以下為銀行業財報 5 大關鍵要點：

1. 淨利息收入增加



聯準會升息有助於銀行提升淨利息收入，摩根大通和富國銀行的淨利息收入創下歷史新高，美國銀行的淨利息收入則上漲 6%，為 2011 年以來的最高水平。摩根士丹利的淨利息收入年增 20%。

摩根大通今年 Q3 淨利息收入飆升至歷史新高

2. 股票與固定收益交易

銀行在股票交易取得正向的結果，而固定收益的交易收入則普遍下降。摩根大通的交易收入為 44 億美元，主要受益於股票交易收益攀升 17%，而其固定收益的交易收入低於分析師預期。

高盛集團 (GS-US) 的股票交易收入增長 8% 至 17.9 億美元，高於預期的 17.3 億美元，其固定收益收入下滑 10%。

個家銀行業務營收變化

花旗集團繳出較特別的表現，該行在固定收益交易中出現意外的收益，花旗表示，這是因為聯準會在 9 月底升息之後，客戶的交易活動增加。

3. 消費者信用質量提升



通常，隨著利率上升，承擔過多債務的消費者將開始違約，但上一季銀行財報指出，不良貸款所造成的成本正在下降。富國銀行和花旗集團均將下調其為消費者不良貸款損失所預留的金額，下修幅度超過 13%，而摩根大通的不良貸款提撥費用比分析師估計的數值少 5 億美元。



銀行的不良貸款壞帳持續降低

三菱日聯金融集團的主管 Mark Doctoroff 指出，這主要是由於消費者變得更有紀律，且銀行更好地管理其資產負債表，現在要獲得消費貸款比以前要困難許多。

4. 投資銀行業務突出

摩根士丹利和高盛的投資銀行業務均出現飆升，使利潤優於預期。摩根士丹利的投資銀行業務營收增長了 15%，高盛則增長了 10%，帶來 19.8 億美元的收入。摩根大通、花旗集團和美國銀行公司則下跌。



摩根士丹利的財務長 Jonathan Pruzan 表示，該公司的投資業務營收增長來自「加強關係、增加市占和全球據點」。

5. 關注總體風險

華爾街銀行業高層對地緣政治不確定性感到擔憂，認為可能會對經濟造成潛在的危害。大摩的 Pruzan 表示，中美的貿易緊張局勢，可能會對一些關鍵增長領域構成挑戰，亞洲地區的 IPO 活動可能會「大幅下降」。



與此同時，摩根大通的執行長 Jamie Dimon 指出，貿易戰升溫、利率上升速度快於預期、英國脫歐、義大利主權債問題、沙國緊張局勢加劇以及房貸利率攀升等問題，皆可能會對美國和全球增長造成影響。