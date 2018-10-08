華爾街拉開美股財報季序幕 銀行盈利有望創十年新高

美股第三季財報季即將拉開序幕，銀行業業績備受關注。

本周五，摩根大通、花旗集團、富國銀行將公布第三季財報。受益於聯準會升息以及川普的減稅政策，分析師預計第三季銀行利潤有望創 2008 年金融危機後的十年新高，這對於公司股票無疑是一大利多。

高盛分析師 Richard Ramsden 本月在一份報告中寫道，第第三季的利潤很可能使各大銀行的有形股本回報率（ROTC）在過去一年內提高至 14％，這是自金融危機以來最好的一次。

銀行業的「黃金時代」

今年，在聯準會持續升息、低稅率以及法律費用下降等利多的提振下，銀行業逐漸展現出其盈利能力。摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 曾在 6 月份表示，銀行業正在進入一個高回報以及寬鬆監管的「黃金時代」。

分析師預計第第三季將再次出現適度的貸款增長，預計貸款將比一年前增加 2.4％。除減稅和利率上漲外，分析師們確信，收入預計也將成為盈利的主要推動力。

但值得注意的是，抵押貸款等領域的借貸需求有所下降。此外，傳統銀行也面臨來自保險公司和私募股權等非銀行金融機構的激烈競爭，並且美國稅改所帶來的企業貸款上升也比市場預想來得晚。

投資者寄希望於銀行股

近年來，科技股和金融公司股股票是標普 500 指數上漲的領軍者，投資回報率超出市場預期。

但川普的關稅政策多少會對美國大多數公司利潤產生影響，因為標普 500 中超過三分之一的上市公司收入來自美國以外的地區。

這也使得許多公司容易受到貨幣波動的影響。美元的走強以及貿易戰使得跨國公司的商品對美國以外的買家來說更加昂貴，導致銷量下降，可能損害公司利潤，進而使得股價下跌。

而目前，銀行股尚未出現大規模上漲。今年，標普 500 指數上漲了 7.9％，但 KBW 銀行指數幾乎沒有變化，而去年銀行業指數也落後於大盤。

投資者期望銀行業的經營增長將有助於穩定最近遭受貿易戰和利率擔憂影響的股票。

彭博稱，Bernstein 的分析師 John McDonald 在上周的一份報告中表示，銀行將試圖扭轉近期表現不佳的股市，並緩解市場對經濟周期後期接近「盈利峰值」的擔憂。