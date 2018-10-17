川普再度抨擊聯準會 稱其為「最大威脅」

美國總統川普週二 (16 日) 接受《福斯財經網》訪問，他於節目上再度抨擊聯準會 (Fed) 不斷升息的政策，稱其為他「最大的威脅」，並表達不認同聯準會主席鮑爾的作法。

川普認為聯準會升息過快，但由於聯準會為獨立的，所以他並未與鮑爾進行對談。然而，他表示他並不滿意鮑爾的政策，而若大家查看最近的通膨數據，會發現還相當低。

此為川普再度對聯準會提出批評，他日前指責聯準會「瘋狂」，並認為聯準會為上週美股遭拋售的罪魁禍首，而鮑爾是「瘋子」才會做出持續升息步伐的決策。

川普表示他最大的威脅為聯準會，並認為聯準會的政策會對美國的經濟健康造成威脅。但川普的言論，不會影響聯準會的決定，市場參與者預期，聯準會將在 12 月再度升息 1 碼，為今年第 4 度升息。

雖然川普一再表示他認為聯準會在貨幣政策上「犯了一個錯誤」，但他也表示他「不會解僱」鮑爾。

川普與聯準會的意見分歧，引發一些人擔憂聯準會的獨立性是否遭威脅，而許多重磅人士則力挺聯準會的作法。

前聯準會主席葉倫週一 (15 日) 對聯準會的升息政策表示支持，認為其將維持原定經濟策略，並指出川普「將聯準會政治化並抨擊聯準會，將對聯準會和金融穩定造成本質上的損害。」

英國央行總裁 Mark Carney 和國際貨幣基金組織的總裁 Christine Lagarde 也支持鮑爾的獨立性。Lagarde 認為鮑爾「是一個真正了解美國和全球金融體系管道的人」，他並不瘋狂。