摩根大通：聯準會升息做法恰當 川普無權公開診斷

美股週三 (10 日) 大跌，總統川普直接歸咎於聯準會，還批評 Fed 簡直瘋了，一心只想著升息。不過看在摩根大通國際 (J.P. Morgan Chase International) 主席 Jacob Frenkel 眼中，聯準會當前將利率正常化的做法十分合適。

Frenkel 在 IMF 及世界銀行年會現場，對採訪記者表示，在美國，通膨是 Fed 最重要的目標，如今經濟回復成長，勞動力市場良好，失業率也很低，因此，正是讓利率正常化的時候。

Frenkel 表示，聯準會已經提前宣布，沒有任何意外，聯準會的前瞻指引很明確，這是正確的選擇。

Fed 今年已經 3 次升息，並且預計在年底前再升息 1 次。9 月份的升息就已經遭到川普的指責，在股市表現不佳之後，川普怒氣連發，週三發言批評，認為政策變得太緊，聯準會已經瘋了。

Frenkel 認為，這種說法不應出自總統口中。這裡有 2 個問題—他們真的瘋了嗎？總統應該做這種醫學的宣布嗎？兩者的答案恐怕都是否定的。

他表示，對總統來說，去管這種細節不是個好主意，聯準會是個非常專業的機構，擁有豐富的數據資料，並針對此進行分析。它具有良好的聲譽，並在為美國與世界經濟服務。

市場拋售無關升息

對於市場的下跌，Frenkel 相信，拋售與利率上升並沒有任何關係。他指出，利率上升的環境的確是事實，但沒有什麼消息是新的，外界完全了解，市場還知道今年還會再升息 1 次。

Frenkel 認為，相較之下，美國與中國間的貿易衝突，才更讓市場擔憂，害怕外溢效果。

Frenkel 表示，他預計北京和華盛頓之間會達成妥協，問題在妥協的過程中會對市場帶來何種破壞，這是短期的挑戰。

IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 也表示，她相信鮑爾和他的同事面對問題時，會專注根據實際訊息做出決定，並做出適當說明，她不會將鮑爾和「瘋狂」聯想在一起。

對於美股的崩跌，拉加德不願評論，但她承認美股價格偏高。