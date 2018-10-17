騰訊沽空額居港股榜首 投行先後調低奈飛目標價慘遭打臉

• 騰訊沽空額位居港股榜首

10 月 16 日，騰訊登上港股沽空榜榜首，沽空金額 11.8 億港元，創 12 個交易日最高，遠超第二名中國行動的 5.69 億港元。

騰訊股價昨日收報 281.4 港元，較年初高點累計下跌 40%。目前，騰訊股價處在下降通道下軌，技術面存在超跌反彈需求。

• 投行先後調低奈飛目標價慘遭打臉

Netflix 周二公布亮眼第三季財報，新增用戶 696 萬股價，每股利潤 0.89 美元，雙雙超出預期。該公司預計，第四季將新增用戶 940 萬，遠超分析師此前 718 萬的預期。該公司股價盤後一度暴漲 15％，目前漲 10%。

此前，高盛、Raymond James 和摩根士丹利先後下調奈飛目標價，理由是美元走強和利率上升，會增加這支公司的支出。

隔夜美股復盤

美股創近 10 個月最佳表現：納指暴漲近 3%，標普漲超 2%，創今年 4 月來最大單日漲幅，道指漲近 550 點，創 3 月來最佳單日表現。科技股強勢反彈：特斯拉收漲 6.55%，蘋果漲 2.2%，亞馬遜漲 3.35%。

中概股方面漲多跌少：趣頭條漲 8.92% 漲幅居首，阿里巴巴上漲 4.6%，網易上漲 3.53%，百度上漲 2.19%，另外，搜狐、攜程跌幅居前。

• 特斯拉底部確認 存 15% 上行空間

美國法官批准了特斯拉 CEO 馬斯克與 SEC（美國證券交易委員會）達成的 2000 萬美元和解協議，特斯拉與 SEC 簽署的書面協議也得到了法官的批准。

特斯拉隔夜大漲 6.55%，確認了此前 42°C 晚報對於特斯拉股價再 250 元一線存在支撐的判斷，上看 320 一線壓力位，存在 15% 上行空間。

• 攜程目標價遭下調 股價逆市下跌

據新浪報導，摩根士丹利分析師 Grace Chen，預計攜程第第三季營收年增率增幅在預估區間 13%-18% 的低端；該分析師對攜程的評級為平配，目標價從 43 美元下調至低位 39 美元，指出宏觀前景轉黯，競爭日趨激烈。

隔夜攜程股價逆勢下跌 4.64%，距離去年年中高點跌幅達 43%。但從更長的周期來看，攜程處在下降通道下軌支撐位置。

• 新浪目標價遭下調 29%

交銀國際發表研報指，該行預計新浪 3 季度 Non-GAAP 收入為 5.41 億美元，年增率增 23%，其中微博收入為 4.56 億美元，低於管理層收入指引 (4.65-4.75 億美元)。該行將新浪目標價由 112 美元下調至 80 美元。

但新浪周三股價上漲 2.27%，距離年初高點累計下跌 49%。

多空交易機會

• 比亞迪逆勢走出上升趨勢

國信證券 (香港) 金融控股發布公告，預測比亞迪股份 2018 年歸母凈利潤為 31.43 億元人民幣，較去年將出現一定程度下滑。同時預測 2019 年公司歸母凈利潤將出現高速增長。目標價為 72 港元，建議買入。

雖然國內汽車行業數據不佳，但比亞迪股份股價堅挺，走出短期上行趨勢，值得交易者關注。

• 金山軟體股價仍有 17% 上升空間

申萬宏源 10 月 16 日發布公告。考慮到遊戲推遲上線，WPS 推遲上市和雲業務的費用增加，我們將金山軟體目標價格從港幣 17 元下調到港幣 14 元，鑒於股價仍有 17% 的上升，我們維持增持評級。

金山軟體距離年初高點累計下跌 62%，目前沽空額 1070 萬，沽空比率 14%，做空力量較上月明顯下滑。

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