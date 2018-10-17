多重利多特斯拉盤前漲近2% 財報喜人，奈飛盤前大漲超10%

• 特斯拉在上海獲得工業用地 馬斯克計劃買入 2000 萬新發行特斯拉股票 特斯拉盤前漲近 2%

特斯拉 / 周二收盤：+6.55%/ 報收：276.59 / 距年內低點：+13.1%

周二，多重利多消息加持，特斯拉延續上一日漲勢，盤前漲近 2%。

特斯拉成功摘得上海臨港工業用地，離建設超級工廠又進一步。周三下午，特斯拉成功摘得上海臨港裝備產業區 Q01-05 地塊 864885 平方米（合計 1297.32 畝）工業用地，並與上海市規劃和國土資源管理局正式簽訂土地出讓合約，特斯拉上海超級工廠在臨港地區實質落地。

此外，特斯拉 CEO 馬斯克盤前稱，有意在下一個公開交易窗口從公司買入 2000 萬美元新發行股票。

周二，美國法官批准了特斯拉 CEO 馬斯克與 SEC（美國證券交易委員會）達成的 2000 萬美元和解協議，特斯拉與 SEC 簽署的書面協議也得到了法官的批准，特斯拉大漲 6.55%。

從交易角度來看，244 美元一線的支撐依然有效，隨著利多消息不斷傳來，目前特斯拉在低位震盪後有反彈之勢。

走勢復盤

周三是重陽節，港股休盤，A 股三大股指均上漲。

上證綜指 / 周三收盤：+0.6%/ 報收：2562 / 距年內高點：-28.6%

深證成指 / 周三收盤：+0.91%/ 報收：7365 / 距年內高點：-36.7%

創業板指 / 周三收盤：+1.25%/ 報收：1232 / 距年內高點：-35.8%

交易機會

• 新增用戶大幅回暖 奈飛盤前大漲超 10%

奈飛 / 周二漲幅：+3.98%/ 周二報收：346.4 / 距年內高點：-18.1%

周二盤後，奈飛發布亮眼財報，周三盤前，奈飛維持超 10% 的漲幅。

Netflix 周二公布第三季財報顯示，新增用戶 696 萬，每股利潤 0.89 美元，雙雙超出預期。該公司預計，第四季將新增用戶 940 萬，遠超分析師此前 718 萬的預期。該公司股價周二盤後一度暴漲 15%。

• 科大訊飛「提前」宣布高管增持計劃 股價能企穩回升嗎？

科大訊飛 / 周三收盤：+3.1%/ 報收：20.93 / 距年內高點：-57.9%

周三盤後，科大訊飛發布公告，公布全體高管增持計劃，擬在三季報發布次日起 6 個月內增持不低於 1300 萬元。

此前，科大訊飛經歷七連陰，本月以來的 7 個交易日公司股價累計跌幅達到 28.95%。

周二 42 度早報提及，最近科大訊飛負面消息纏身，9 月 20 日「同傳造假」事件剛剛平息不久，10 月 12 日，央視又曝光公司非法侵占安徽揚子鱷國家級自然保護區，以建設培訓基地為名開發房地產，這些都對公司股價造成了不利影響。

• 阿里成立本地生活服務平台，同美團點評上演零和博弈？

美團點評 / 周二收盤：+0.99%/ 報收：56 / 距 IPO 價：-18.8%

中信證券姜婭、楊清朴周三發布研報稱，隨著上周阿里將餓了麼同口碑合併，美團點評同阿里的主要戰場也將由餐飲外賣市場逐漸延伸到包括酒店旅遊、到店消費等在內的本地生活服務的各個細分賽道。

從活躍商家數、月活用戶等核心數據上來看，美團點評勝過阿里，同時，美團點評的市場市佔率較為穩固。

中信證券指出，目前面對阿里本地生活平台的衝擊，市場對美團點評的主要擔憂在於於阿里生態體系下的降維打擊。中信證券認為，儘管美團在多個方面相較口碑餓了麼有明顯優勢，但面對阿里強大的生態體系，美團零售基因的不足以及會員 體系的缺失將使其在本地生活卡位戰中面臨前所未有的挑戰。

未來，兩家的競爭焦點將主要集中在在大數據和人工智慧的技術滲透；優化服務品質、提升用戶體驗；拓寬品類，融合新零售。

周二，美團點評連續四個交易日的跌勢終於止住，收漲 0.99%，盤中一度漲 4.3%，報收 56 港元。

此外，周二美團點評的沽空比率由周一的 56.9% 大幅下降至 18.7%，為 10 月以來的低點。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：