蔚來汽車能否再續輝煌？ 小米即將發布新機 股價卻跌至新低

晚報最熱點

• 蔚來汽車盤前漲 2.3% 能否延續昨日輝煌？

蔚來汽車 / 周一收盤：+4.83%/ 距 IPO 價：+24.9%

周二，蔚來汽車盤前繼續周一上漲勢頭，漲 2.4%。在昨日 42°C 晚報的交易機會中提到，蔚來汽車已交付 3368 輛 ES8，9 月交付 1766 輛，符合預期的經營數據一定程度上消除了市場此前對蔚來汽車的擔憂。

周一，蔚來汽車收盤上漲 4.83%，為當日走勢最強的中概股。

走勢復盤

• A 股三大股指重挫 恆指午後翻紅收漲

10 月 16 日，A 股三大股指一度受「兩桶油」及金融板塊拉動上漲，午前全線翻綠，午後齊齊殺跌，創業板一度跌超 3%，上證 50 指數回吐近 2% 漲幅。恆指晨間沖高回落，午後持續走弱，尾盤發力跳漲。

截至收盤，滬指報 2546.33 點，跌 0.85%，成交額 1068 億；深成指報 7298.98 點，跌 1.95%，成交額 1293 億；創業板報 1216.69 點，跌 2.68%，成交額 412 億。

港股方面，香港恆生指數漲幅一度擴大至 1%，午後持續走弱，但尾盤跳升收漲 0.1% 至 25462.26 點。恆生國企指數晨間一度漲 1.6%，收漲 0.53%。

在 42°C 日報追蹤的個股中，舜宇光學、美圖漲幅居前，美團點評止跌回升。蘇寧雲商、工業富聯和掌閱科技則位列跌幅榜前三。

交易機會

• 美團點評止跌 沽空比率降至本月新低

美團點評 / 周二收盤：+0.99%/ 距 IPO 價：-18.8%

周二，美團點評連續四個交易日的跌勢終於止住，收漲 0.99%，盤中一度漲 4.3%，報收 56 港元。

從技術角度看，美團點評短線超跌後的買入機會值得期待。

此外，美團點評的沽空比率由上個交易日的 56.9% 大幅下降至 18.7%，為 10 月以來的低點。周一，42°C 晚報提到，當日美團點評大跌，其沽空比率從上周五的 34.3% 大幅飆升至 56.9%，這是上周二以來美團點評沽空比率逐漸下降後首次大幅提升，並逼近上周一創下的 62.7% 的沽空比率高位。

• 小米即將發布 MIX 3 股價再創新低

小米集團 / 周二收盤：-1.44%/ 距 IPO 價：-27.6%

據小米手機官微消息，10 月 25 日將於北京舉行小米 MIX 3 新品發布會。據悉，新款小米 MIX 3 採用滑蓋全面屏。此外，小米 MIX 3 也將是全球首批 5G 商用手機。

不過，周二小米延續前一個交易日的跌勢，收跌 1.44%，報收 12.3 港元，續創上市以來新低。和 17 港元的發行價相比，小米目前已經跌去近 28%。

進入 10 月以來，小米集團股價持續下跌，並突破頸線，目前尚無有效支撐位。

• 科大訊飛封跌停 連續七日收陰 「AI 第一股」跌落神壇

科大訊飛 / 周二收盤：-10.02%/ 距年內高點：-52.1%

頭頂國內「人工智慧（AI）第一股」光環的科大訊飛午盤封死跌停，報收 20.30 元。10 月 8 日至今，7 個交易日公司股價累計跌幅達到 28.95%。

2017 年 5 月公司股價還停留在 20 元附近，之後藉助人工智慧炒作浪潮不斷創出新高，於 2017 年 11 月 22 日創出 49.77 新高之後開始回落，現在已重歸起點。

周二 42 度早報提及，最近科大訊飛負面消息纏身，9 月 20 日「同傳造假」事件剛剛平息不久，10 月 12 日，央視又曝光公司非法侵占安徽揚子鱷國家級自然保護區，以建設培訓基地為名開發房地產，這些都對公司股價造成了不利影響。

從技術面來看，科大訊飛已經跌破下行通道，或有反彈可能。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：