騰訊遭3大利空夾擊 瑞信力挺目標價喊453元

「股王」騰訊 (0700-HK) 股價受到 3 大利空夾擊，但瑞信依舊力挺，維持騰訊的「跑贏大市」投資評級，目標價港幣 453 元。

夾擊騰訊的 3 大利空是：

一、英國《金融時報》指，原本業界以為中國政府最快在 10 月重新審批新網絡遊戲，但涉及的部門至今仍沒有清楚訊息，現時行內的共識是最快明年才再有新遊戲獲批。

二、中國遊戲恢復審批前，騰訊遊戲業務能見度低，大和將騰訊今明 2 年線上遊戲收入預測，下調 7% 至 16%，認為短期內，市場亦會下調集團的獲利預測，相信其股價在第四季會繼續波動，因此將騰訊目標價由港幣 400 元下調至 375 元。

三、騰訊將於 11 月 4 日公佈第三季財報，依規定不能買回庫藏股，連續 24 個交易日買回自家股份告終。

不過，瑞信則力挺騰訊，其報告指出，即使中國未能重啟新遊戲審批，騰訊手上亦有逾 10 檔新遊戲獲批，可在短期推出，有望紓緩審批重啟前的遊戲收入壓力。

瑞信預期，騰訊第三季總收入年增 22% 至人民幣 790 億元，非美國通用會計準則盈餘年增 6% 至人民幣 180 億元。由於市場在過去 1 個月，已普遍下調了騰訊的獲利預測，因此維持騰訊的「跑贏大市」評級，目標價港幣 453 元。

儘管有 3 大利空夾擊，騰訊昨 (16) 日尾盤強拉，收復港幣 280 元關口，上漲 0.5%，至港幣 281.4 元。