〈新股快遞〉信達生物7071元入場 2項目已獲美FDA批准

第四家根據新上市規則上市的生物科技股信達生物 (1801-HK) 明 (18) 日至 23 日招股，預料於 10 月 31 日掛牌。該公司目前已有 2 個研究項目獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的批准，計劃在美國啟動 2 個臨床試驗。

信達生物製藥主要開發、生產和銷售用於治療腫瘤等重大疾病的單克隆抗體新藥，並建立了一個由 17 種抗體候選藥物組成的產品研發管線。其中，與美國公司禮來共同研發的新型 PD-1 抗體信迪利單抗 (IBI-308)，倘接獲 NMPA(國家藥監局) 批准，計劃於明年會推出市場。

該公司擬將上市集資所得款的 52% 用於該款新藥的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計畫的商業化推出 (包括銷售及市場推廣)。

首席商務官劉敏表示，計劃在今年年底前，組建一支逾 250 人的銷售團隊，截至上週末已有約 200 人到職，且大部分銷售人員具備豐富的腫瘤藥或生物藥營銷經驗；隨著該公司業務的發展，預計明年會繼續擴大團隊規模。

PD-1 抗體藥物在中國的市場容量龐大，根據有關機構的數據，預計中國的癌症發病率於 2017 年至 2022 年間的複合年增長率為 2.6%，發病人數於 2022 年達到 480 萬人。

首席運營長周勤偉指出，該公司現有 3 套 1000 升的一次性生物反應器，亦已開始第二階段生產設施的建設，預計明年下半年可投入運營，屆時總產能將達到 21000 升，另有新廠房可裝配共 60000 升的產能，未來共有 8.1 萬升的總產能。

公司主席、總裁兼首席執行官俞德超說，目前該公司已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准，計劃在美國啟動 2 個臨床試驗，顯示現在公司的生產質量達到了國際標準，可以自己開發靶點抗體，有能力進入美國及其他中國以外的市場。

3 檔已上市、無營運收入的生科股表現皆令人失望，信達生物首席財務官奚浩認為，市場有自身的機制及因素，但投資者在合理價格內仍支持公司的長期價值。

信達生物這次引入紅杉資本、惠理 (0806-HK) 及景林資產管理等 10 名基礎投資者，認購港幣 2.45 億元，設有 6 個月的禁售期。

信達生物這次發行 2.36 億股，10% 是公開發售，每股招股價為港幣 12.5 元至 14 元，最多集資港幣 33 億元，每手 500 股，入場費為港幣 7070.5 元；摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券擔任聯席保薦人。