〈新股快遞〉信達生物週四招股 成志、東方支付今掛牌

港股第四檔尚未獲利的生物科技股信達生物 (1801-HK) 公佈將於 10 月 18 日 (週四) 起正式招股，招股價區間為每股港幣 12.5 至 14 元，初步擬發售 2.3635 億股新股 (相當於上市後約 21% 的股份)，集資額港幣 29.5 億至 33.1 億元。預計 10 月 24 日定價，31 日掛牌。

信達生物引入 10 名基礎投資者，涉資 2.45 億美元 (約港幣 19.11 億元)，包括紅杉資本認購 6000 萬美元 (約港幣 4.68 億元)；惠理集團 (0806-H)、湧金資本各認購 3000 萬美元 (約港幣 2.34 億元)；Cormorant Asset 認購 2500 萬美元 (約港幣 1.95 億元)；景林、淡馬錫、Capital Group 各認購 2000 萬美元 (約港幣 1.56 億元)。

信達生物製藥的產品尚未獲准進行商業銷售，今年上半年虧損人民幣 5760 萬元，是繼歌禮 (1672-HK)、華領 (2552-HK)、百濟神州 (6160-HK) 後，第四檔在香港上市而尚未獲利的生物科技 IPO。

其他新股方面，今 (16) 日掛牌的成志 (1741-HK) 及東方支付 (8613-HK)，上市前夕暗盤一喜一憂。耀才的成志暗盤低開，報港幣 0.55 元，較發行價 0.625 元低 12%，盤中最高為 0.64 元，收盤報 0.62%，跌 0.8%，每手 4000 股，帳面虧 20 元。

東方支付暗盤高開 2%，報港幣 0.225 元，最高漲至 0.335 元，較發行價 0.22 元高 48.89%，收盤漲幅略為回落，但仍漲 38.64%，每手 1000 股，帳面賺 850 元。

此外，「股壇猛人」蔡朝暉旗下公司聯合金融第三度申請上市，保薦人仍是中國銀河國際。公司今年上半年收入 7977 萬元，其中股票及債券的包銷配售服務佔 60.5%，其次 37.5% 來自證券交易服務，資產管理服務的收入佔總收入 2%；期內純利 3114 萬元，較去年同期多 15.3% 或 413.6 萬元。

蔡朝暉去年 5 月入主國際娛樂 (1009-HK)，現為執行董事及主席；他亦是泰加保險 (6161-HK) 執行董事，擁有 1.2% 股權，同時持有龍輝國際 (1007-HK)7.5% 股權。