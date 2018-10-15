〈新股快遞〉信達生物最快今起國際巡回發表會 10月23日IPO定價

10 月初通過上市聆訊的信達生物製藥，最快於今 (15) 日開始國際巡迴發表會，計畫集資 4 億至 5 億美元 (約港幣 31 億至 39 億港元)。

該公司基礎投資者包括：紅杉資本、景林投資、新加坡主權基金淡馬錫等，基礎投資者總認購金額占本次公司上市集資規模 50% 至 60%。

信達生物製藥的估值約 20 億美元 (約港幣 156 億元) 左右，保薦人給予的估值介乎 27 億至 38 億美元 (約港幣 210 億至 296 億元)。該公司將於 10 月 23 日前後進行 IPO 定價。

據此前提交的招股書顯示，信達生物製藥聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商證券國際。公司 2017 年虧損人民幣 7.16 億元，較上年擴大 32%。

信達生物製藥共完成 5 輪融資，涉資 5.8 億美元 (約港幣 45 億元)，投資者包括淡馬錫、國壽、平安以及財政部、工銀瑞信投資的先進製造業等。

目前信達生物是中國第一梯隊的生物醫藥公司，尤其是在目前大熱的抗腫瘤藥物 PD-1 抗體方面，與恒瑞醫藥 (600276-CN)、君實生物 (833330-CN) 及百濟神州 (6160-HK) 四雄爭峰。除百濟神州因開展國際多中心臨床試驗可能上市進度較慢以外，另外 3 家均已經上報上市申請。

信達生物 2011 創立，擁有一條包括 17 個新藥品種的產品鏈，覆蓋腫瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等 4 大疾病領域，其中 4 個處在 III 期臨床 (包含一個提交上市申請)，承擔國家科技項目 7 項，其中 5 個品種入選國家「重大新藥創制」專項，1 個品種入選國家重點研發計畫「精准醫學研究」專項。

目前已在中國獲得優先審查的 PD-1 抑制劑 Sintilimab(IBI308，信迪利單抗) 是該公司的明星產品。信達在招股書中表示，由於其與 PD-1 受體有更高的親和力和更長時間的結合，作用更強，同時副作用似乎又少於國外同類產品。因此，信達認為信迪利單抗有望成為全球同類中最佳的 PD-1。

信達生物製藥是繼歌禮製藥 (1672-HK)、百濟神州及華領醫藥 (2552-HK) 後，第四檔在港股上市的無獲利生物科技股。