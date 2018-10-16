【富蘭克林華美】9月境內基金規模月減287億 回落2.4兆元水位

募集熱推升債券型、多重資產型基金規模 逆勢成長資金寵兒

美中貿易局勢尚無落幕跡象，不確定因素干擾全球貿易活動，世界貿易組織 (WTO) 調降今、明兩年全球貿易成長率，經濟下行風險反映於基金投資，根據投信投顧公會統計，9 月境內基金規模減少 287 億元（單位：新台幣，下同，統計數據見表），債券型、多重資產型基金相對受市場青睞，並在新基金成立挹注下，? 跨國投資固定收益一般債券型? 與? 跨國投資多重資產型? 基金規模月增幅顯著，為主要增長型別。

新興市場債券投資熱 跨國投資一般債券型基金規模大增

投信投顧公會資料顯示，9 月成立的新基金以新興市場債券型基金為主，總募集金額逾百億 (註 1)，推升? 跨國投資固定收益一般債券型? 基金規模月增 190 億。富蘭克林華美積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人曾咨瑋指出，新興市場債券 8 月受匯率影響而走勢震盪，但殖利率處於高檔位置，吸引投資人低檔加碼，隨國際貨幣基金組織（IMF）公布金援阿根廷細節、土耳其央行升息幅度超乎預期，體質較差新興國家匯率大幅貶值議題被淡化，9 月新興市場美元債出現反彈，維繫投資熱度，不過須留意反彈力道易受市場信心或美國政策走向影響，布局仍宜謹慎。

尋求低波動資產配置 多重資產型基金 Q3 吸引資金流入

同樣受惠於新基金成立，? 跨國投資多重資產型? 與? 跨國投資組合型_平衡型? 基金規模分別月增 7.4%、6.2%。富蘭克林華美多重資產收益基金 (原名：富蘭克林華美多重收益平衡基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人王棋正表示，目前全球景氣維持擴張，短期內應可穩定增長，風險性資產具有正報酬潛力，不過貿易戰變數加上各主要央行政策可能進一步緊縮的壓力，造成資本市場波動度加大，促使資金傾向透過相對分散平衡的配置策略以降低風險，? 跨國投資多重資產型? 基金成為少數 9 月規模逆勢成長的型別，第 3 季以來亦呈逐月增長趨勢，未來市況轉趨震盪，關注度可望持續提升。

台股上檔壓力大 國內投資股票型基金今年以來規模縮水

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，加權指數 9 月下旬在半導體權值基本面佳、塑化挾油價高檔優勢成為撐盤要角等題材助攻下，迎來今年以來第 5 度年線波段反彈，惟高檔壓力沉重，9 月外資大舉買超推升指數抵萬一高檔後，期權多單部位獲利了結，代表內資的櫃買指數走勢更持續疲弱，台股面臨震盪、逢高調節壓力，國內投資股票型基金 9 月規模減少 7.6%，單月大減 139 億也使今年以來規模轉為負成長 2.3%。

周書玄認為，台股雖面臨外資轉買為賣調節，不過短線修正突顯台股基本面投資價值，如半導體權值 7 奈米製程對手退出，產業領先地位更加穩固，持續為多頭指標，9 月出口金額亦創歷年單月次高，考量台灣政經環境穩定，並擁有較高現金股息殖利率，對國際資金有投資吸引力，可適時把握高殖利率個股低接機會。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。