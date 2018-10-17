【富蘭克林投顧】十月份美林全球基金經理人調查報告

◆全球經濟走勢分化，新興股市低接買盤進場

近期美國公債殖利率快速攀揚，加上市場擔憂中美貿易戰影響，IMF 下修全球經濟展望預測增添市場對經濟成長前景的憂慮，歐盟與義大利政府對義大利預算案看法分歧，十月份美歐股市皆下跌。新興市場方面，儘管中國人行宣佈自 10/15 起降準一碼，預計釋放約 7500 億人民幣增量資金，陸股跌勢略見收斂，惟在國際股市大跌影響下整體新興市場跌勢仍重。

尾端風險部分，貿易戰擔憂今年來已七度成為尾端風險首位，惟擔憂程度略有下降，其次為央行量化緊縮政策及中國經濟放緩。

‧ 股市：全球經濟走勢分化 價值型投資人錢進新興市場

在本月美林經理人期間 (10/5~10/11)，適逢國際貨幣基金(IMF) 調降今、明兩年的全球成長預估，經理人亦有同感，對於美國與全球經濟走勢分化的程度越見明顯，相較於美國將持續走強，對於全球其他經濟體的看法則較為保守。這也反映在大類資產配置上，整體維持股優於債的偏好，但持有較高的現金水位，經理人表示加碼現金的比率維持在 36%。

區域股市當中，則出現美股高檔獲利了結的現象，淨加碼幅度下滑 17% 來到淨加碼 4%，反之，新興市場股市在利空消息逐漸淡化的情況下，由空翻多，跳升 15% 來到淨加碼 5%。歐股在義大利預算及英國退歐協商的陰影下，持續受到減碼，本月部位下滑 6% 至淨加碼 4%。

伴隨著經理人對於全球景氣的疑慮也反映在產業面上，景氣循環股雖仍為配置主流，但個別產業的加碼幅度則有所不同，科技業仍為經理人心頭好，淨加碼 25%，其次則為具備新藥題材及研發動能強勁的醫療產業 (24%)，為加碼產業第二位。能源產業在美國對伊朗石油制裁將於 11/4 生效，以及對於供給面的擔憂，上月一舉上揚 13% 來到淨加碼 16%，消費耐久財及工業則略見下滑。防禦型產業如公用事業、通訊及民生消費等產業則延續今年以來的趨勢，為減碼產業的前三名。(表一)

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，美國就業市場緊俏，消費力道穩健，美國的企業信心及銷售料將持續向上墊高，另外，先前川普總統實施的稅改政策的效應仍在發酵，將持續推升企業獲利。投資團隊精選長期企業基本面穩健但目前評價遭低估的股票，如景氣循環產業的能源、金融及具備高齡人口商機的醫療業，攻防兼備。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，雖然近期部分體質較差新興市場的負面消息導致投資人風險意識增溫，然而評估風險擴散至整體新興市場或引發更為廣泛的金融資產危機的機率仍偏低。新興市場整體情勢良好，政策持續改革有助增進經濟基本面，企業獲利動能與現金流量穩健，歷經近期的市場波動後評價面優勢更為顯著，特別是在小型股因其營運業務較為仰賴當地市場需求，整體走勢卻較不受國際景氣與外資進出影響，有利長線投資人布局。

‧ 債市：義大利預算成焦點，邊陲歐債部位翻空

十月份股市波動度加大，在美林 10/5~10/10 進行的債市經理人調查中，隨著義大利預算案即將在 10/15 遞交最終預算版本給歐盟，義大利預算案也一舉躍升成為經理人的擔憂事件首位，儘管 2.4% 的赤字佔 GDP 比重並非特別極端，從邊陲國家的殖利率也並未看見明顯的外溢效果，但不確定性及義國政府未見軟化的態度，仍舊令經理人戒慎恐懼，特別是在信評機構的下一步，是否會將義大利評級下調至垃圾級，雖然非基本情境但經理人預估倘若發生降評事件，義大利及德國十年期公債利差可能來到 300~400 個基本點之間，惟截至 10/15(彭博資訊)，義德公債利差已位在 304 個基本點，市場陸續反映了這項利空。在歐元及邊陲歐債的部位上，邊陲歐債的部位較上月翻空，歐元則持續偏空。(表二)

儘管 10/17~18 歐盟將舉行領袖高峰會，但整體英國退歐談判的進展無多，前景不明朗也讓經理人對於英國退歐的結果難以斷定，預料雙方可能在 2019 年第一季才會達成協議，英債看法偏空。新興市場債匯市部位變動無多，儘管近期部份新興市場國家傳出好消息，如墨西哥與美國及加拿大達成替代北美自由貿易協定 (NAFTA) 的「美墨加協定」，巴西總統選舉第一輪也由右翼候選人 Bolsonaro 與工黨候選人 Haddad 出線，但整體新興市場債匯市仍舊小幅偏空看待。

而隨著美國期中選舉僅剩不到一個月，選舉不確定性也令期中選舉成為擔憂事件的前三名，惟 43% 的經理人預估最有可能的情境為民主黨至少將拿下參議院或眾議院，整體市場衝擊應該不大，更多的經理人關注美債殖利率曲線趨平的可能性，儘管過去一週十年期美債殖利率一度站上 3.23%，但調查顯示近三成的經理人認為未來 12 個月十年及二年期公債殖利率曲線倒置的機會應低於四成，近一個月美債部位變化無多，美元多倉則出現獲利了結的賣盤。(表三)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，美國公債殖利率受到經濟強勁、就業市場緊俏、政府支出上揚、公債買盤退場等因素而有上揚壓力。然就新興國家而言，同屬投資級等級債信的墨西哥、印度和印尼五年期公債殖利率接近 8%，巴西和阿根廷公債殖利率更達兩位數水準 (彭博資訊，截至 10/12)，高利差可望提供美債殖利率上揚時之緩衝。此外，阿根廷央行目前採取超高利率吸引游資以控制貨幣流通數量，以及承諾用高利率穩定匯市，有利提高長期穩定性。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，市場波動加大且升息環境，基金採取縮短債券存續期間，嚴格管控下檔風險。此外，藉由放空資產負債表較弱的公司，做多資產負債表較佳的公司，多空配對操作以爭取超額收益累積報酬。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人肯特 ‧ 伯恩斯建議，目前殖利率曲線趨平，並不一定代表著經濟就會陷入衰退，目前殖利率曲線趨平一部分是因為投資人進行賣出短天期公債買進長天期公債，而導致殖利率曲線趨平，另一方面，如果薪資及生產力同時上揚，導致單位勞動成本沒有大幅上揚，通膨壓力未出現急升，美國聯準會也就無需加速升息腳步。在美國景氣持續維持溫和復甦的情況下，相對看好高收益債及銀行貸款的投資機會。

【美銀美林股票型經理人調查：於 10/5~10/11 針對 174 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2018/10/16 訪問期間為 10/5~10/11，受訪對象為全球 174 位基金經理人，代表約 5180 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2018 年 10 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

◇高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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