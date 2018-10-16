當代房東與租客的故事

如今，大量人口聚集的一、二線城市，租房市場異常火爆。在“租購併舉”的政策引導下，房子作為剛需商品再一次被推上歷史的高光時刻。

起與興

改革開放40年，也是一座房子的命運變遷史。它經歷過開放初期的野蠻生長，也經歷了今天供給側改革帶來的漸次降溫。如今中國房產業同中國經濟一併走到一個拐點。在新的節點，那些空置的房產又該如何安放？

有人算過一筆賬，目前國內城鎮人口約 7.7 億人，按國外 30% 租房率來算大概有 2.3 億的人口需求，租賃市場未來的租金規模可達萬億的級別。

面對億萬藍海，各行各路機構開始佈局房屋租賃市場。最早開始行業試水的是租賃行業的草莽鏈家，早在2011年它就看好長租市場，成立自如品牌獨立運營租賃業務。

作為行業初期的探索者，自如也是放膽去幹，該碰到的事也碰到了，該遇到的鬼也沒逃過，大風大浪裡熬到了今天。自如只是長租公寓市場一個典型畫像，類似的企業還有很多，大家一起闖出了一條新路子​​，廝殺至今。

相較於房東個人力量，無疑這些機構對房屋租賃的推波助瀾效應是巨大的。大到頗具規模的存放量房小到手頭有寬裕房的小戶，甚至那些滯銷的爛尾房，在短短這幾年都換發出活力和生機，長租公寓市場做得風生水起。

這兩年，由小戶們衍生出的分散式長租公寓和存量房演變的集中式長租公寓以迅猛之勢迅速覆蓋市場。現今，提房屋租賃，就是提長租公寓。人們能租的也就只有長租公寓一種形式，不然你去線上搜租房信息去吧，十有八九是中介二房東。

果然，長租公寓前景可期，房子這一最富特色的商品，又一次成為資本競逐的對象。

錢和地

有市場，有需求，關鍵是還有政策，隨著房屋租賃的興起，如今機構紛紛變身包租婆，搶灘長租公寓市場。

這裡面不乏巨頭。近來中國監管層加大收緊房企融資，在舊債到期前，禁止公司債與票據互還，介入長租公寓發展還可得豁免以發新債。於是大型房企紛紛轉型，競相踏足長租公寓這塊新土。也有來自酒店、IT、投行以及早年涉足二房東領域的運營商。

資本的蜂擁和窗口期的圈地是每個新興行業不免要經歷的一段原始積累，說白了就是錢和地。恰好這也是租賃企業想要做大不得不面對的兩個痛點，所以長租公寓的興起也是經歷過一輪輪拿錢圈地的資本積累期的。

今年1月，自如獲40億人民幣A輪融資，突破行業單次融資額度記錄。另一品牌蛋殼公寓獲得B輪1億美金融資。要說在新興獨角獸企業中，兩家融資數額之大令人咂舌嗎，不禁讓人感嘆，現在什麼行業融資快，非長租公寓莫屬。這只是個中案例，圈裡品牌大都順利獲得融資。

沒有領地等於沒有真正進到圈子，規模無疑已經成為領跑者第二輪廝殺的緣由。對於拿房，房企有經驗、有資源，開發與盤活存量房並舉，佔據天然優勢。而那些收購散戶的中介們也不甘示弱，本著寧抬高價格也不放過一家，畢竟星星之火可以燎原。

據統計，截至2017年底，北上廣深的集中式長租公寓品牌總量已經達到300多個，管理房間數量超過200萬間。事關生死，未來這三百家行業先驅之間的圈地爭奪勢必將愈演愈烈。

血和淚

炒房降溫，再炒出租房，長租公寓悄然興起已經有段時間，真正進入公眾視野，還是因為今年暑假，一波聲討高租金的聲音。

伴隨著資本圍城和急功近利，企業忙於變現和拿房競賽，一定程度上提高了租金，而金融槓桿又讓企業頻頻暴雷，一系列問題讓租房者苦不勝苦，也引發大眾持續關注。

一沾了“房”字，人們潛意識裡就能嗅出原始資本積累時期的那些刀光劍影、血和淚，剝削依舊不遠，壓榨依然存在，而自己也在遭受不公平的待遇。

早早年，包租婆就是單純的包租婆，大家都是普通房東和租客的關係，遇到的矛盾也不過是些家長里短、磕磕碰碰。當個人房東時代已經遠去，此包租婆非彼包租婆，面對機構這個冰冷的龐然大物時，個人租房者該如何自處？

事實也是如此。就在長租市場發展如火如荼之際，當代房客與房東的故事也層出不窮。近日，長租公寓頻繁事發，就說明這一點。 15日上午，一篇名為《自如房裡的偷拍攝像頭》的文章在網上引發熱議。這是未來租房者可能面對的一些特殊案例。

而真正置消租房者於不顧的是打隔斷、甲醛房等，這些都是企業一面壓縮經營成本，一面急於回收資金帶來的問題，更有膽大妄為者，濫用金融手段填補私慾，暗自推銷各種花式的租房分期貸，坑人之餘，也壞了長租公寓行業的名聲。行業急需國家層面出面乾預。

10月15日人民日報發文關注長租公寓市場，督促有關部門盡快出台相關政策規範。這意味著，游離於政策和法律邊界的包租婆們將有所敬畏和收斂，而那些借殼暗渡陳倉的投機分子將被打出原形。

衣食住行民之所需，其中“住”最是需要慢工出細活的所在，長租公寓亦是如此。腳踏實地，把客戶利益放到第一位，量力收費，把盈利的願望往後壓，眼光放得長遠些，未來三五年不愁不賺錢。