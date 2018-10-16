繼滬深港通之後，滬倫通會給證券市場帶來哪些影響？

2018年來國内是風雨飄搖的一年，外部有貿易戰影響，内部有高房價、高稅率和民企對政策的擔憂，導緻國内投資者對於未來的悲觀預期，進一步影響國内證券市場今年來持續下跌，所謂是“熊冠全球”。

隨著國内經濟轉型，雖然短期可能會有陣痛，但是，長期看危中也有機，尤其是今年來國内對於金融業開放邁出了一大步，先後有A股納入MSCI、允許外資控股合資券商，近期滬倫通籌備也已經進入“衝刺”階段，有望年内開通。

具體看，據上海證券報消息，週末中國證監會下發《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證業務的監管規定(試行)》，由此打響發令槍，滬倫通籌備工作進入了“衝刺階段”。財華社獲悉，券商自本週一(15日)開始進行全天候專項測試，通過測試的券商將在週三(17日)前向交易所提交參與滬倫通經紀業務的意向申請，併自27日起向上交所遞交正式的開通申請。

綜合上述，我們可以看出滬倫通已經進入實質性階段，我們再結合今年來資本市場一係列對外開放政策看，對國内資本市場會產生什麽影響？

有利於證券行業轉型

從以往歷史看閉關鎖國必然會導緻衰退，在企業競爭力不足背景下貿然開放又會導緻外企過於強大。

而現在國内金融行業，尤其是證券業，也出現了一批綜合實力較強的大型券商，但業務佔比較大的部分還是以經紀業務為主。另外，由於國内證券市場不成熟、牛短熊長，這就造成了整個證券行業内的公司具有明顯週期性。以前，受國内製度的限製，合資券商持股比例不允許達到控股狀態，合資券商業務受到較多限製，在經營上也沒有絕對話語權，所以發展併不理想。在今年來，國内證券業開放市場，短期可能會給券商行業帶來一些衝擊，但長期看，則有助於整個行業轉型。

現階段來說，雖然券商行業也出現了個别綜合實力較強的大型券商，但整體上來看，同質化嚴重，發展都面臨瓶頸，加上今年由於資本市場不景氣，整個券商行業更是雪上加霜。經過開放市場，我們可以取長補短，一方面可以逼迫國内券商轉型；另一方面外資可以帶來新的業務模式、新的盈利增長點。

最後我們再來談談，今年A股納入MSCI，滬倫通也是有望年内開通，這些事件對於國内股市會產生哪些影響？

有利於股市企穩

我們認為，今年A股納入MSCI，下半年也有望開通滬倫通，這都有助於國内股市減少波動，有助於股市企穩。

或許有人會說，就算開通外資也不一定投資A股，這句話是沒有客觀根據的。例如，A股納入明晟指數之後，MSCI國際披露的上市交易公告書顯示，截至7月13日，權益投資中的股票投資佔基金總資產的比例高達93.96%；7月9日披露上市交易公告書的MSCI低波，截至7月5日，權益投資中的股票投資佔比更是達到98.62%，MSCI低波、MSCI國際的成立日期分别為6月7日、6月15日），兩隻基金從成立到接近滿倉，差不多用了一個月時間，速度之快令人咂舌。

這其中最大的原因就是因為國内股市較國際其他市場的股市具有估值吸引力。據證券時報10月12日文章披露，目前A股整體市淨率為1.53倍，低於上證指數1849點時期的1.56倍，1664點時期的2.02倍以及998點時期的1.63倍。以市盈率來評估當前A股估值的話，同樣存在一定的低估嫌疑。數據寶統計顯示，截至最新，A股加權市盈率為13.61倍，低於998點時期的15.42倍，接近1664點時期的12.85倍。另外，A股這幾天再次經過調整，市淨率和市盈率都繼續下降。

綜上所述，今年國内資本市場開放程度進入歷史新高，加上外資的進入，會給A股帶來增量資金、帶來新的投資理念，降低A股的波動率；對於證券市場有助於幫助行業轉型，找到新的盈利點，進而推動國内經濟轉型。