獲試點開展跨境業務，中信建投衰退下的新希望

國内排名前十的證券公司中信建投(601066-CN，06066-HK)近期A股及H股均遭“雙殺”，A股近半月重挫，股價跌近發行價；而H股遭腰斬，今年2月初以來呈斷崖式下跌，怎一個“慘”字了得。

作為靠天吃飯的券商，國内資本市場不景氣以及業績連續2年下滑都是造成中信建投股價表現讓人失望的原因。國内資本市場不如意，傳統業務承壓，中信建投併不好過。不過10月12日，中信建投迎來了一次機會。

獲批開展金融衍生品交易等跨境業務

10月12日，中信建投發佈公告稱，試點開展跨境業務獲中國證監會審批，批復試點開展以下業務：以自有資金參與境外交易場所金融產品交易，以及投資於其它允許合格境内機構投資者投資的境外金融產品或工具；與境内外交易對手簽訂場外金融衍生品交易主協議，參與場外金融產品交易。

這是中信建投首次獲準開展境外金融產品交易業務，實際上，在2018年内已有中金公司(03908-HK)等多家券商在内獲得跨境業務試點。隨著國内市場與國際市場聯係的日益緊密，未來或有更多券商獲準試點跨境業務，而已獲準試點的業務範圍也有望進一步擴容。

當中信建投剛要涉足境外金融產品交易業務時，海通證券(600837-CN)卻早已在海外市場取得可喜的業績。按地區分，於2018年上半年，海通證券在國外的業務收入達20.67億元人民幣，佔總收入比例高達18.98%，成為帶動整體業績的亮點。而在2018年上半年收入構成方面，中信建投尚無披露的海外業務收入數據。

支柱業務衰退，尋業績新增長點刻不容緩

隨著監管新規(歐盟金融工具市場規則II/MiFID II)的推出，預計國内股票經紀業務的環境將更加困難。多元化發展成為眾多券商的必選項，而在多元化之路上，海外業務佈局成為券商應對國内環境壓力的重點。

目前，中信建投的主要業務分為四個板塊：投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務業務以及投資管理業務，業務均在國内。經紀業務是中信建投的主要收入來源，2014年至2017年，公司經紀業務收入分别佔總營收的40.21%、45.35%、27.56%和24.82%，這項業務在近兩年出現下滑，分别大幅下滑-55.73%、-20.27%。券商行業上，傭金水平、服務方式、業務流程、服務内容及從業人員要求上的競爭日趨激烈，伴隨股票交易額的整體降低，中信建投經紀業務正面臨挑戰。

另外，中信建投投行業務也併不樂觀。投行業務雖是中信建投近幾年增速最快的一項業務，2014年中信建投的投行業務收入佔比為20.19%，2016年上升至31.12%，但2017年度及2018年上半年均出現下滑，分别下降22.78%及18.55%。

由此可見，中信建投佔比最高的業務收入和增速最快業務收入的“雙引擎”已經失去了作為引擎的動力，以至於中信建投在A股招股說明書中也進行了相關的風險提示。

試點跨境業務，將會成為中信建投業績新驅動力

其實早2012年7月，中信建投已開始設立中信建投國際，開展境外業務。當時面對的主要是香港市場，截至2016年6月30日，中信建投已在香港市場完成12個IPO和5個再融資項目，共募集資金約23.7億美元。但到了2018年上半年，中信建投國際在香港市場完成了僅有2單IPO項目及1單再融資項目，均出現大幅減少的現象。

中信建投國際在香港市場完成的IPO項目及再融資項目減少至如此“寒酸”的狀況，跟香港市場大環境是相反的，港股市場在2018年上半年IPO數量共有200家企業提交申報稿，同比增加65.29%。對比内地IPO市場，2018年上半年，A股市場IPO發行項目62個，同比下降73.84%，IPO審核通過率僅為49.15%。

2016年，中信建投已經開展海外市場研究以及其他涉及投資銀行、固定收益等相關跨境業務。在2016年底赴港上市融資的67.3億港元中，中信建投將其15%的資金(即1.01億港元)用於增強跨境業務能力和國際競爭力，提升海外資產和收入佔比，併控製外匯風險敞口。

境外業務收入方面，中信建投沒有披露出詳細數據。其他業務收入由2016年的7100萬元人民幣增至2017年度的8900萬元人民幣，境外業務貢獻的收入應該佔比較大。

中國證監會批復中信建投試點跨境業務，是開放對券商自有資金境外投資的又一次證明。中信建投獲得試點開展跨境業務資質，將對標資產範圍擴展至海外後，相當於資本中介業務的產品線從國内市場擴展到海外的成熟市場，而中信建投客戶資產配置能力也相應獲得提升，跨境投資和風險對衝需求也將獲得更加明顯的刺激。跨境業務開展同時有助中信建投收入結構改善，增厚盈利空間，提升核心競爭力。試點跨境業務將會成為中信建投業績新驅動力。

值得註意的是，跨境業務需要消耗資本佔用，因此通常體量、資本金規模足夠大且在海外佈局更多的券商往往擁有更明顯的優勢。雖業績近兩年有所下滑，但中信建投仍是券商行業中的佼佼者，A股總市值近500億人民幣，管理的資產規模從2015年的5517.09億元人民幣增長至2017年的6573.84億元人民幣，行業排名第7。於2018年4月，中信建投向中信建投國際增資10億港元，增資後實收資本金為20億港元，以推動境内外證券相關業務發展。

中信建投跨境業務未來扮演著怎樣的角色，仍有待時間去驗證。