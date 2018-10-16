歐元反彈助人民幣收升 短期強美元仍持續施壓

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收升，脫離昨日觸及的逾21個月收盤新低；中間價亦結束10連跌，暫時脫離逾21個月新低。交易員稱，美元指數震蕩反彈，客盤購匯需求略有回升，不過近期外部環境有所好轉，人民幣下行壓力小幅緩解，午後歐元反彈助推人民幣小幅走升，強美元壓力下短期匯價或穩定為主。

他們並表示，今早中國公布的9月通脹數據對匯市影響不大，市場更在意美國半年度匯率報告對人民幣的評價；隨著即期匯價重新穩定，人民幣期權隱含波動率也出現回落，市場不安情緒暫時緩解。美元指數偏弱而人民幣又偏穩，人民幣匯率指數近期創新低概率上升。

“購匯偏多，監管不過多介入市場，...外圍有所緩和，短期只能是震蕩了，而現在談破七還言之過早。”一外資行交易員稱。

另有中資行交易員指出，在岸還是有些購匯，但離岸CNH似乎有些空頭離場的感覺，最近外部環境有所好轉，人民幣可能不著急破七了。

極端天氣疊加雙節影響，食品價格再度推升中國9月CPI同比漲幅升至逾半年新高；基數效應則繼續拉低PPI增速。符合預期的數據一定程度緩解了對高通脹的擔憂，分析人士普遍認為，在經濟下行壓力仍大、內需不旺的背景下，通脹的短期回升不改長期趨勢性回落之勢，無需過於擔心滯脹風險。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周二較上日微跌0.11%至92.15，創2017年5月25日以來新低。

另據中國外匯交易中心最新公布數據，第三季度通過撮合機制成交12,069億美元，占人民幣外匯即期成交量的58.2%，撮合占比較上半年的55.1%占比上升。

交易員表示，以後交易的主流肯定是撮合交易，畢竟撮合的成交效率高，如果剔除詢價交易的倒量部分，估計撮合的占比會更高。

全球匯市方面，美元周二微漲，因美國公債收益率(殖利率)上漲激勵投資人在近期下 跌後買入美元。投資人愈發看多美元短期前景，尤其是兌新興市場貨幣。雖然最近幾天美元兌歐元和英鎊難以延續漲勢，但兌新興市場貨幣已經走強，並將人民 幣壓制在兩個月低點。

“由於美國料將更多升息，加上中美之間的貿易沖突，美元兌新興市場貨幣前景依然強 勁，”荷蘭合作銀行駐倫敦外匯策略師Piotr Matys稱。

新興市場貨幣指數持守在一年半低點附近，表明美元兌其他貨幣走勢分化。

路透上海/北京10月16日