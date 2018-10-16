〈南亞科法說〉Q3雙率續寫新高 EPS 4.15元 前3季已賺逾一股本

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日公布第 3 季財報，第 3 季毛利率逼近 60%、達到 58.9%，而營益率突破 50% 達到 51%，雙雙改寫歷史新高紀錄，20 奈米與 DDR4 比重提升也有貢獻，本業獲利也創新高，稅後純益則是季增 13.8% 達到 128.72 億元，每股稅後純益 4.15 元；前 3 季每股純益達 10.23 元，大賺超過一個股本。

南亞科第 3 季合併營收 243.75 億元，季減 0.9%，年增 83.4%，毛利率 58.9%，季增 3.9 個百分點，年增 14.7 個百分點，創新高，營益率 51%，季增 4.2 個百分點，年增 19.1 個百分點；稅後純益 128.72 億元，季增 13.8%，年增 50.6%，本業獲利為歷史新高，每股稅後純益 4.15 元。

南亞科今年前 3 季合併營收 677.64 億元，年增 77.6%，毛利率 55.55%，年增 12.76 個百分點，營益率 47.6%，年增 15.4 個百分點；稅後純益 314.9 億元，年增 71.98%，每股純益 10.23 元。

南亞科第 3 季毛利率持續改寫歷史新猷，逼近 60% 大關，總經理李培瑛表示，毛利率提高主要受到營運成本改善影響，20 奈米與 DDR4 比重提升也有貢獻，平均產品單價則是與第 2 季持平，而 20 奈米 DDR4 營收占比達 3 成，也帶動本業獲利向上攀高。

展望第 4 季，南亞科表示，8Gb DDR4 伺服器產品已於近期獲伺服器客戶驗證通過，第 4 季將推出 LPDDR4/4X 產品線，預估第 4 季位元銷售量與上季持平，全年位元銷售量年增幅可達 48%，目前自行研發的 10 奈米製程技術開發進度良好。