【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

早盤美股電子盤期貨再度上漲，帶動今日台股開盤走高，而昨日美國零售數據表現不佳，推動美元指數下跌，使得今日台幣受到激勵呈現升值，加以台積電受到外資看好第四季營運展望，帶動台積電上漲接近 3% 影響，終場台股上漲 79.98 點，漲幅 0.81%。

《國際金融市場焦點分析》

中國於昨日實行降準，預期將釋放 7500 億人民幣的資金量，今日早盤國際股市止跌回升亦推動 A50 指數及上證指數走高，不過受到 PPI 數據持續回落，加上中國市場對於中小型類股信心不足，創業板下跌近 2% 影響下，導致 A50 指數漲幅壓回，上證指數則由紅翻黑轉向下跌；受到國際市場短期信心回升，日圓轉向下跌影響，使得日經 225 指數呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

華盛頓郵報記者於沙烏地阿拉伯失蹤案，牽動國際地緣衝突加大之可能性大增，白宮揚言將對沙烏地阿拉伯進行制裁，沙烏地阿拉伯則反擊將減產原油進行報復，導致昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲；巴西農業部發佈作物預估報告顯示，黃豆產量較上年度減少 0.8%，黃豆單產則較上年度減少 2.7%，巴西產量減少之利多消息，帶動昨日黃豆期貨上漲超過 2%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證