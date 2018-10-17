美庫存意外下滑 國際油價應聲漲

美國石油協會 (API) 最新數據顯示，上週美國原油庫存意外下滑；受此消息影響，今 (17) 日國際油價應聲走揚。

台北時間週三下午 3 點 42 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.32%，至每桶 81.67 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.28%，至每桶 72.12 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國石油協會 (API) 報告指出，截至 10 月 12 日當週，美國原油庫存減少 210 萬桶，至 4.085 億桶，與分析師預期的增加 220 萬桶，落差極大。

由 API 報告亦可得知，汽油庫存減少 340 萬桶，遠高於分析師預估的減少 110 萬桶；分餾油庫存減少 24.6 萬桶，遠少於分析師預測的減少 130 萬桶。

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月 4 日生效；美國駐伊朗特使 Brian Hook 日前指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。