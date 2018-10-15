市場對穩定幣Tether失去信心 比特幣價格急升約8%

比特幣及其他加密貨幣週一 (15 日) 價格彈升，但支持價格上揚的理由卻不是好消息，主要來自人們對 Tether(泰達幣) 正逐漸失去信心。

比特幣在台北時間 15 日中午之後急升，一度由 6250 美元漲至約 7000 美元，之後回落至 6700 美元附近，漲幅約為 8%，其他如以太幣或瑞波幣漲幅也有 8-10%。

相反地，理應維持與美元在 1:1 附近的穩定幣 Tether，卻出現單日 7.4% 的跌幅，週一交易價格僅在 90 美分附近。

比特幣價格突然飆升 (圖表取自 Coindesk)

眾所周知，眾多加密交易所貨幣都無法以美元交易，主要交易所均以 Tether 發行的 USDT 為中介，在假設美元兌 USDT 為 1:1 的前提下，投資人兌換 USDT，以 USDT 買入加密貨幣。為了確保 USDT 與美元能維持穩定的 1:1 附近交易，Tether 的發行者聲稱，每 1 個 Tether 背後都有 1 美元或等值法幣的銀行帳戶支撐。

但問題在於，雖然 Tether 一再表示其硬幣完全由美元支持，但公司從未能證明一點。而 Tether 又與全球最大的加密貨幣交易所之一 Bitfinex 關係密切，兩家公司的執行長均為 Jan Ludovicus van der Velde，但除此之外，人們對其所知甚少。外界質疑 Tether 超發貨幣的聲音從未停止。

據《彭博》報導，近幾日人們對 Tether 失去信心的情況更加明顯。Tether 的跌勢，來自人們又一次對 Bitfinex 的財務健康和銀行業務產生懷疑。Bitfinex10 月 8 日在 Medium 回文，駁斥外界對其破產的指控，表示目前法幣和加密貨幣的交易都在正常運作，會繼續縮減平台法幣充提的等待時間。

在對 Tether 失去信心之下，投資人被迫轉移資產至其他法定貨幣，造成加密幣大漲。

加拿大貨幣研究公司 CoinFi 執行長 Timothy Tam 表示，鑑於 Bitfinex 的提款看起來如同往常，這次再升起的緊張情緒可能過於偏激，他相信波動很快會消失。

區塊鏈投資和諮詢公司 Kenetic Capital 的管理合夥人 Jehan Chu 認為，現在交易商有幾個穩定幣可供選擇，有些人可能決定拋棄 Tether，轉而選擇像 Gemini 這樣的替代品。

Paxos Standard 是另一種與美元掛鉤的穩定幣，與 USDT 的區別在於，受到美國政府監管，每月進行帳戶審計。目前在幣安與 Tether 交易價格為 1.12 美元。

Chu 認為，如果 Tether 能夠一勞永逸地解決外界對其缺乏透明度的批評，那麼 Tether 的穩定價格優勢將持續存在。