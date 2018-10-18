【馮冠華專欄】美匯、美債息走高 港股追升有難度

10 月 18 日推介 - 電訊盈科（8）

1）週二港股市況總結：雖然 A 股週二再創本年新低，但恆指也能反覆靠穩。指數早段曾大升逾 260 點，及後受 A 股走弱亦曾倒跌近約 180 點，最終以 25462 點收市，上升 17 點。大市成交按日下跌約 6% 至 758 億。滬深港通總成交約持平 82 億，流向卻轉為淨流出，金額為 8.5 億。北向則在週二關閉。藍籌股 29 升 19 跌 2 持平。



板塊方面，內銀及中資電訊股有反彈，內房則個別發展。煤炭、電力、石油及燃氣股表現不俗；相反，基建、航空及本地零售則表現較差。做空方面，佔大市成交仍在頗高的 16.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 32:68，重貨區方面，熊証不變在 26200-26249，牛証也仍在 25100-25149。

簡評：雖然港股週二反覆上落，但假前成交稀少，啟示性也不大。指標中的北水首次轉向至淨流出和做空再攀升或令投資者不安，但週二指數下行時不至於攻破牛証重貨區及最終能與 A 股背馳已算不俗。

週二美股因企業績優而爆上，可是週三 A 股也只能小升（盤中曾一度倒跌），型勢上看不到有什麼大轉變。至於中國 9 月新增人民幣貸款稍超預期及多個國家包括中國在 8 月份再沽售美債這兩個數據，也不見得對股市有大影響。（十月各國持有美債的數據會較有意義，因這或可解釋美債息急升的原因）美股週三早段大幅波動，及後的聯準會 9 月議息記錄顯示對持續加息較鷹派，另一方面，財政部則沒有把中國列為貨幣操縱國。美滙美債息雙雙走高，對今天港股或有負面影響。

個股的消息面上在假期中也較平靜。沒有收入的生物科技股信達生物（1801）今天招股，同類之前上市的 3 間公司全破發，包括華領（2552）、百濟神州（6160）及歌禮（1672），且看信達的招股能否帶動這三股一點起色。另外，加拿大昨天成為世界上第二個休閒用大麻合法化國家，在港上市的大麻概念股就只有美瑞健康國際（2327），但成交量一向偏低，欲投機的要注意風險。



最後，筆者在近月不停推介的香港電訊 - SS(6823) 在週二再以接近本年新高收市，其母企電訊盈科（8）也因大行報告而連升兩天，現價的息率仍高於 6%，應還有追落後的空間。

2）蘋果日報 - 美國白宮 17 日宣佈，美國即日起啓動退出萬國郵政聯盟的程序。原因是透過此聯盟，中國企業運送小形包裹到美國，獲得運費折扣，美國退出聯盟，意味中國付貨人以後少了這份補貼。美國全國製造商協會指，美國郵政 2017 年因補貼中國付貨人，而損失 1.7 億美元，協會主席 Jay Timmons 指這個聯盟是過時的安排，導致大量假貨及危險藥物，由中國流入美國。

3）美股市況總結：受強勁美企業績帶動 （包括摩根士丹利、高盛、強生、聯合健康保險及收巿後公佈的 Netflix），美國三大指數週二大幅反彈，道指大升 547 點而標指及納指則分別上升 2.2% 及 2.9%。



美股週三早段受 IBM 業績遜預期及新屋動工數據欠佳下走低，道指曾大跌逾 300 點，及後在金融股走高下跌幅收窄，最終道指收跌 92 點或 0.36%，標指及納指則分別下跌 0.03% 及 0.04%。美滙指數上漲至 95.66%，十年期債息也上至 3.207%。紐約期油回軟至 69.92 美元，VIX 最新在 17.4。港股 ADR 上升 112 點，相當於恆 25574 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）： 中石化（386）發通告，指首三季盈利增加 54.7% 至 56.6%，或 210 億至 217 億元人民幣。中石化表示，今年頭三季國際原油價格同比增長，公司上游業務大幅改善，另外盈利能力亦在調整後有所增長。

澳門博彩監察協調局公佈最新季度數據顯示，貴賓博彩收入只有 400.92 億元（澳門元、下同），按季跌 2.29%，並且連跌兩季。期內直播混合遊戲收入則達 7.33 億元，為 2010 年有紀錄以來新高。季內全澳門共有 41 家賭場，賭枱數目較第二季增加 40 張，達 6598 張，角子機數目則稍減 78 部，仍有 17218 部。

5）新股訊息 ：專門研發抗腫瘤藥物的信達生物（1801）將於今日公開招股，每股招股價為 12.5 元至 14 元，每手 500 股。該股料於本月 31 日掛牌。信達生物今次引入紅杉資本、惠理集團及景林資產管理等 10 名基礎投資者。

在北歐從事黃金勘探、開採及加工的龍資源（1712）今天起招股。每股招股價為 2.03 元，每手 1000 股。

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