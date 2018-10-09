谷歌退出美國政府100億美元雲端運算合約競標

Alphabet 的谷歌 (GOOGL-US) 於週一 (8 日) 表示，公司將退出美國國防部價值 100 億美元的雲端運算合約，部分原因是該公司新的道德準則與該案不一致。

谷歌在一份聲明中表示:「我們無法保證聯合企業國防基礎設施計畫 (JEDI Cloud) 與我們的 AI 原則保持一致，其次，我們也確定合約的某些部分超出了我們目前的政府認證範圍。」

在谷歌的 AI 原則，禁止將谷歌的人工智慧軟體安裝在武器中或是違反監視和人權國際規範的服務中。而政府認證方面，谷歌在 3 月份獲得臨時認證，得以「適度」安全性的來處理美國政府數據，但亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟公司 (MSFT-US) 有更高的許可。

聯合企業國防基礎設施計畫旨在建立一套雲端系統，並將國防數據轉至該系統中，該合約可能長達十年。先前，谷歌一直在積極獲得這筆交易，希望這份 100 億美元的年度合約可以為該公司新興的雲端業務提供巨大的動能，並趕上亞馬遜、微軟和其他 JEDI 競爭對手。

今年早些時候，成千上萬的谷歌員工曾針對谷歌的技術應用在戰爭中發出抗議，要求谷歌退出軍方項目 Project Maven。該公司在當時保證該項目「不會用於攻擊目的」並通過發布 AI 原則作出回應。在幾個月前，谷歌就曾決定停止與政府的一項 AI 項目續約。

不過發言人表示，谷歌「正在努力以多種方式支持美國政府。」對於 JEDI 合約，谷歌也在聲明中表示，如果政府允許聯合競標，同時向多個供應商開放，該公司依然可以支持部分 JEDI 協議。