【異動股】券商板塊不斷走強 錦龍股份(000712-CN)漲停

今日早盤，券商板塊不斷走強。截止發稿，錦龍股份(000712-CN)強勢漲停報8.02元，南京證券(601990-CN)漲停報3.4%報7.29元，中國銀河(601881-CN)漲3.26%報6.01元，華鑫股份(600621-CN)、西部證券(002673-CN)、東方證券(600958-CN)、光大證券(601788-CN)等個股亦跟隨上漲超2%。

消息面上，受外圍市場影響，A股在國慶長假之後也迎來了一波風險集中釋放，滬指創下年内新低，併且跌破備受投資者關註的“2638點熔斷底”。在此背景下，券商板塊在上週也集體調整，部分次新券商股價“破發”，部分老牌券商股價“破淨”。

據《證券日報》統計，上週有7隻A股上市券商股價跌破其每股淨資產，在32家上市券商中佔比為21.88%。而在國慶長假之前，還有6隻券商股股價處於“破淨”狀態。以此計算，目前A股市場已經有40%的券商股“破淨”。

受此影響，今年以來部分券商的資本補充計劃也面臨挑戰。如可轉債轉股結果慘淡、配股計劃宣告終止、定增計劃遲遲未發等。

不過，券商的大面積“破淨”往往也預示著市場底部區間的接近。對於週期性極強的券商股而言，使用市盈率、市盈率相對盈利增長比率等無法對其價值進行估算，採用市淨率估值是業界最常用的方法。歷史數據顯示，大型綜合類券商的歷史最低估值通常在1.1倍至1.2倍市淨率之間，小型券商則可能更高。而從目前來看，32家上市券商中，已經有13家公司市淨率低於1倍，還有8家公司的市淨率在1倍至1.2倍之間。以此計算，近七成的券商股估值水平處於歷史低位。