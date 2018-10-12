能源盤後─OPEC填補伊朗缺口 EIA庫存增600萬桶 布蘭特跌至80美元水位

石油輸出國組織 OPEC 週四 (11 日) 表示，與盟友俄羅斯 9 月原油產量增加超過伊朗產量下降的幅度，似乎將同意美國的要求，繼續填補美國對伊朗實施的制裁所造成的缺口。

布蘭特原油期貨收低 2.72 美元，或 3.27% 至每桶 80.37 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.20 美元，或 3.01% 至每桶 70.97 美元。

美國汽油期貨價格收低 4.34% 至每加侖 1.933 美元。

天然氣收低 0.062 美元，或 1.89% 至每一千立方英尺 3.222 美元。

OPEC 報告

在備受關注的月度石油市場報告中，OPEC 表示其原油產量上個月增加了每日 13 萬 2000 桶，平均增加了 3276 萬桶。

其中，俄羅斯的產量每日增加 15 萬桶，達到新俄羅斯國記錄的每日 1154 萬桶。

與此同時，主要成員伊朗的原油產量繼續下降，上個月每日減產 15 萬桶，平均產量每日為 345 萬桶。

在週四的新聞發布會上，OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 表示該集團及其合作夥伴願意通過繼續增加產量，「來確保市場保持良好供應」。

OPEC 與包括俄羅斯在內的 10 個生產國在近 2 年前首次合作，將全球原油產量抑制約 2% 左右，但 6 月下旬沙烏地阿拉伯與俄羅斯擬了一項協議，開始逐步提高產量，部分原因是試圖限制快速上漲的價格。

在全球供應量方面，OPEC 提到總量每日增加了 23 萬桶，上個月平均每日產量 9900 萬桶。

該集團下調了今年和明年的全球石油需求增長預測，分別為每日降 8 萬桶和每日降 5 萬桶。OPEC 表示，修訂主因是全球市場經濟增長放緩。

布蘭特股價日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

EIA 報告

美國能源情報署 EIA 發布美國原油庫存週報。分析師預計截至 10 月 5 日當週原油庫存平均增加 150 萬桶，而實際數據顯示庫存增加 600 萬桶。

一系列較高的庫存反映了石油需求的季節性下降，而煉油廠因維修活動而部分停工。

報告顯示，美國煉油廠上週產能達 88.8%，每日處理 1620 萬桶原油，產出每日 970 萬桶汽油，較前一週的每日 1000 萬桶低。產出每日 500 萬桶蒸餾油，與前一週略同。

汽油庫存增加 100 萬桶，蒸餾油下跌 270 萬桶。

一些分析師表示，美國石油庫存增加、以及利比亞等偏遠地區石油產量增加的跡象表明，市場可能之前太過度的關注對伊朗和危機衝擊的委內瑞拉出口下滑的影響。

颶風 Michael

石油投資者仍在關注颶風邁克爾 Michael，由於生產商疏散石油平台上的工人作為安全預防措施，週三墨西哥灣的海上石油產量減少了 42%，即每日 71.9 萬桶。

以時速每小時 155 英里襲擊美國佛羅里達州的颶風 Michael 慢慢往北移動，也使墨西哥灣的原油產量減少了約 40%，約全美國產量的 6%。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。