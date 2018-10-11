能源盤後─油價股市下挫 颶風Michael關40%墨西哥灣產能

週三 (10 日) 油價大幅下挫，華爾街股市大幅下挫超過 3%。

布蘭特原油期貨收低 2.34 美元，或 2.75% 至每桶 82.66 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.79 美元，或 2.39% 至每桶 73.17 美元。

美國汽油期貨價格收低 2.74% 至每加侖 2.020 美元。

天然氣收高 0.018 美元，或 0.55% 至每一千立方英尺 3.284 美元。

美國能源情報署 EIA 將於週四 (11 日) 上午發布美國原油庫存週報。分析師預計截至 10 月 5 日當週原油庫存平均增加 150 萬桶，此前 2 週也都增加。

一系列較高的庫存反映了石油需求的季節性下降，而煉油廠因維修活動而部分停工。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

行業組織美國石油協會 API 週三 (10 日) 晚間表示，本週數據顯示原油供應增加 975 萬桶，汽油庫存增加 340 萬桶，蒸餾油庫存下滑 350 萬桶。

這次 API 原油庫存增量的 975 萬桶增幅是自 2017 年 2 月份來的最大增幅。

一些分析師表示，美國石油庫存增加、以及利比亞等偏遠地區石油產量增加的跡象表明，市場可能之前太過度的關注對伊朗和危機衝擊的委內瑞拉出口下滑的影響。最近幾週，這些擔憂將油價推升至新的 4 年高水位。儘管如此，許多投資人仍然相信伊朗的制裁會嚴重影響供應。

與此同時，石油投資者仍在關注颶風邁克爾 Michael，由於生產商疏散石油平台上的工人作為安全預防措施，週三墨西哥灣的海上石油產量減少了 42%，即每日 71.9 萬桶。

這種下降相當於美國石油總產量約每日 1100 萬桶可減少近 7%。但一旦風暴過去並且工人返回崗位，這種減產可以迅速得到補償。

由於國際貨幣基金組織 IMF 下調了對今年和 2019 年全球經濟增長的預測，分析師預計主要組織可能會降低對全球石油需求的預期，因此油價仍然承壓。