能源盤後─經濟信心起伏上揚 API報美庫存減少 油價微升

週二 (16 日) 油價連續第 3 個交易日上漲，股市激增導致原油投資者重新關注全球供應緊張，而主要原因是美國對伊朗實施的經濟制裁。

美國基準油價 WTI 在本月初觸及每桶 76 美元的近 4 年高位，反映了人們擔心一旦美國制裁開始全面發揮作用，伊朗出口將有每日 200 萬桶脫離全球市場。上週華爾街股市大幅下挫降低了對原油的風險偏好，並引發了對全球經濟下滑的擔憂，油價從這些高點迅速回落。

布蘭特原油期貨收高 0.78 美元，或 0.97% 至每桶 81.56 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.14 美元，或 0.20% 至每桶 71.92 美元。

美國汽油期貨價格收高 2% 至每加侖 1.982 美元。

天然氣收低 0.003 美元，或 0.09% 至每一千立方英尺 3.239 美元。

在下個月美國制裁生效之前，伊朗的原油出口量以高於預期的速度下降，這有助於將布蘭特原油推高至每桶 80 美元以上。不過，一些分析師表示，這些損失的量已被沙烏地阿拉伯伯和俄羅斯等主要生產商的供應增加所抵消。

OPEC 原油產量 9 月份增加了每日 10 萬桶，達到每日 3278 萬桶，增幅最大的是沙國。非 OPEC 的美國也有所增產。

布蘭特油價日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

儘管如此，中東政治繼續擾亂石油供應的平衡。華盛頓威脅要制裁沙國，因涉嫌殺害一名持不同政見的沙國記者，沙特已表示他們可以通過將原油價格提高到遠高於每桶 100 美元來進行報復，但目前還未採取行動。

美國國務卿 Mike Pompeo 也抵達沙國討論該事項事宜，應能緩解這次衝突。

EIA 及 API 數據

在美國能源信息管理局 EIA 每週發布的美國原油庫存數據前，分析師預測截至 10 月 12 日的一周內，石油庫存增加了 150 萬桶，這將是連續第 4 週成長。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間表示，其本週數據顯示原油供應減少 210 萬桶，汽油庫存減少 340 萬桶，蒸餾油庫存減少 246000 桶。

WTI - 布蘭特價差

展望未來，高盛預計明年夏季隨著新的二疊紀生產線上線，價格將連續下降至 70 美元 / 桶，並預計布蘭特 WTI 原油價差將繼續保持較寬的水準，直到這些新產能上線前。

高盛認為，隨著二疊紀的運輸約束得到緩解後，預計 2019 年下半年 WTI - 布蘭特價差將正常化至 5.5 美元 / 桶。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。