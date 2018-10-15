台韓資訊科技指數首檔ETN商品 今日在泛歐交易所上市

證交所旗下台灣指數公司與韓國交易所 (KRX) 共同合編「台韓資訊科技指數」(Korea/Taiwan IT Premier Index，ITP Index)，今 (15) 日由法國外貿銀行 (Natixis) 發行 ETN 於泛歐交易所 (Euronext) 掛牌上市，是該指數首檔於歐洲上市的交易所掛牌商品，為台韓指數合作締造重要里程碑。

證交所表示，「Natixis 台韓科技指數 ETN」是由法國第二大投資銀行法國外貿銀行 (Natixis) 發行，追蹤台韓資訊科技指數美元淨報酬指數、到期日為 10 年期指數投資商品，可作為策略或套利交易之金融工具。

「台韓資訊科技指數」已在 6 月 11 日分別在台灣與韓國交易所同步掛牌 ETF，「Natixis 台韓科技指數 ETN」是連結該指數的第三檔上市商品、第一檔於歐洲掛牌的商品。

台灣指數公司表示，「台韓資訊科技指數」指數，可彰顯台韓 IT 產業之全球代表性，同時透過指數化投資的優勢，歐洲投資人可一次投資台灣及韓國的科技企業。

據統計，台灣指數公司已完成自有指數授權國內外機構發行 11 檔交易所掛牌商品 (Exchange Traded Products，ETP)，包含 10 檔 ETF、1 檔 ETN，指數連結應用範圍更豐富多元，可為台灣股市增添新動能。