英脫歐談判未成、美沙關係緊張 歐股一度觸及22個月低點

上週五，美股反彈，但今 (15) 日亞股續挫，加上英國脫歐談判未成、美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等消息影響，歐股走跌，一度觸及 22 個月低點。

台北時間週一下午 5 點 50 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.31%，德國 DAX 指數上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數下跌 0.30%，英國 FTSE 指數下跌 0.10%。

稍早，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.6%，至 356.8 點，為 2016 年 12 月以來最低水平。

英國與歐盟的談判代表，尚未就英國脫歐一事，達成協議，雙方仍須進行更多會談。

本次談判仍無法達成協議，主因在於，包括愛爾蘭邊界問題在內的部分關鍵議題，無法取得共識。

另一方面，對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價漲至每桶 200 美元。

萬達 (OANDA) 亞太交易部門主管 Stephen Innes 表示，若沙國拿原油作為報復手段，將掀起亞洲災難，使全球市場面臨極高不確定性。

上週五，美股反彈，道瓊工業指數收漲 287.16 點 (1.2%)，至 25339.99 點；標普 500 指數收漲 38.76 點 (1.4%)，至 2767.13 點；那斯達克指數收漲 167.83 點 (2.3%)，至 7496.89 點。

不過，從週線來看，上週美股仍下挫約 4%，道瓊工業指數累計跌 4.2%，標普 500 跌 4.1%，那斯達克跌 3.7%，皆為 3 月以來最差表現。

週一亞股下挫，上證指數收跌 1.49%，日經 225 指數收跌 1.87%，韓股 Kospi 指數收跌 0.77%，台股收跌 1.44%，收在 9901.12 點，驚險守住 9900 點關卡。