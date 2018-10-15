【豐銀投顧】籌碼逐漸穩定 進場再等二天

◆盤勢分析

上周台股進行了一次「大地震」！喜歡玩期貨、選擇權的人一定又是一堆人受到嚴重的傷害。年初跟這一次一共兩次波動率大震盪，期交所終於要上調保證金幅度約 15%。高波動率與否是交易所計算收取保證金中相當重要的一個因素。當波動率擺盪增大、次數增加，期權相關商品的保證金往上調就是相當自然且必要做的事。並不能代表就是政府看空，只是近期波動率仍然偏高，政府為了為止太多人斷頭所不得不做的預防措施罷了。

大家都知道這一波的震盪源於中美貿易大戰，但是中美關係惡化並非單純是川普所引起，就算今天總統不是川普，也不會改變這個趨勢。所以金融市場震盪是免不了的。這是時勢造英雄，而非川普一人能改變。回顧中國的近代史，其實美國一直以來對中國算是不錯的，從二次大戰的幫忙到戰後不論兩岸的哪一方，美國都有真正的幫忙過。當然，會有人認為美國是為了其自身的利益而非發自內心，但中國的確是在美國的幫助下有了這數十年來開放所帶來的成果，今天弄成這局面，台灣自然無法置身於事外。不過該反映也都反映了，尤其是中小型股的 OTC 指數，跌幅已深且融資減肥程度來到了四年前的水準，筆者認為再跌的幅度有限且籌碼乾淨，未來應有一波強勁的反彈走勢，不建議在此處殺低反而要開始熱身準備進場。

至於權值股及期貨的操作，雖然 5 日線與月線所形成的負乖離已經很大了，未來再等二天，也就是台指結算當天或隔一天，應該就會形成負乖離最大的局面，屆時也才是比較安全的進場點。從長線而言，台股的籌碼已經漸趨穩定，筆者預定在 10 月底 11 月初時應該會有一波向上反彈的走勢，時間上來說，也剛好就是美國期中大選之前的一週，應該會有好的進場點，祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師