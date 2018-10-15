【華冠投顧】台股回馬槍跌百點，再破萬點!

上周五台股在暴跌後的反彈大漲 239 點，仍因現貨與期貨價差過大，有套利空間所致，今日在台積電跳空下跌下，指數開低震盪走低，再殺 144 點，收 9901 點，破萬點! 成交量 1159 億元，價跌量縮格局。

盤面焦點: 美國蘋果股價上漲超過 3%，但未帶動台股蘋概股，台積電 (2330) 下跌 2.74%，收在 230.5 元。股王大立光 (3008) 跌破 3500 點，下跌 2.1%，收在 3480 元；18 日將辦理現金減資的鴻海 (2317) 跌 1.94%，收在 70.5 元；傳產台塑四寶無力拖類大盤，台塑化 (6505) 跌 3.15%，續創波段新低，台化 (1326) 跌 2.53%，台塑 (1301) 跌 2.36%、南亞 (1303) 跌 1.8%。上周五盤面個股百花齊放，今日有些股票不但回跌甚至再殺破低，3260 威剛，2520 冠德，6505 台塑化，1312 國喬，2337 旺宏，1504 東元，1802 台玻，8431 匯鑽科…… 等。

台股指數目前五日均線尚未站上，今日再度跌破萬點，掉下來的刀風險仍存! 而近日大跌大漲又大跌的行情，無須理會，無需看一天跌一天漲而患得患失，等真正可以買了才出手，我們認為短線若再出現一次低檔背離，才會是最佳的買點，提供各位參考!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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