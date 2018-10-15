【華冠投顧】武傑電台:台股震盪築底!星期三(10/17)台指期結算!如何看待?!

陳武傑 分析師

台股盤勢分析:

安全期

台北股市早盤下跌 - 56 點開出，受到外資再度大賣 - 195 億下，加權指數開盤後再度重挫百點；隨後就在 99000 點附近狹幅震盪，終場大跌 - 144 點作收，收在 9901 點，成交量 1159 億。

外資持續提款，導致大型權值股賣壓沉重，加權指數重挫 - 144 點。但是相對於權值股的表現，今天中、小型股業績股股價表現亮眼；主要還是國家隊持續進場，鎖定超跌的業績股逢低呈接。今天雖然在『國際利空』下，指數回測 99000 點；不過，整體結構還是在『國家隊』的護盤下，持續低檔轉強。本周台指期結算，預料在外資逢低大幅低接多單下；目前處於多頭『安全期』，短線業績股可望輪動輪漲。

武傑今日持續送大家一分最新資料【護盤急先鋒】! 提供給大家參考! 有需要的朋友們都可以免費在武財神 - 陳武傑 - FB 粉絲頁上索取!

武財神 - 陳武傑分析師跟多台股的分析與資訊! 歡迎在 LINE@或 FB 免費了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、2468 華經、1439 中和、3105 穩懋、5607 遠雄港、2617 台航… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、4943 康控 KY、8431 匯鑽科、6166 凌華、6146 耕興、5465 富驊… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg