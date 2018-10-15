【華冠投顧】盤後分析：台股拉回 航運股逆勢揚帆

劉彥良 分析師

亞股在上周五跌深反彈後，今天遭逢短線賣壓出籠紛紛回檔，加權指數終場歹跌 144 點，成交量 1159 億元，跌幅和陸、港股市差不多都在 1.5% 左右。

目前台股還是在震盪打底階段，上周低點 9740 務必要守住，同時等待 5 日線止跌翻揚來讓短底成型。

上周請投資朋友特別要留意傳產族群，尤其是法人買盤持續湧入的航運股，今天雖然台股拉回但該族群逆揚帆，其中預估本益比 10 倍左且股淨比不到 1 倍的台航 (2617) 攻上漲停創新高，其他像是裕民 (2606)、慧洋 - KY(2637)、新興(2605) 和正德 (2641) 等也都有不錯的表現。

盤面上多數上漲的個股屬於跌深反彈，但空方趨勢不變下未來再次破底的機會很高，所以反彈是給投資朋友減碼用的。第四季的操作策略建議投資朋友還是要多空並行，並且重傳產輕電子，選股上可多參考法人動向，搭它們的順風車。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg